HOME SPORTS SPORT LAIN

PON XXI Aceh-Sumut 2024 Segera Bergulir, Tim Gateball Jawa Barat Terus Gempur Persiapan

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |10:48 WIB
PON XXI Aceh-Sumut 2024 Segera Bergulir, Tim Gateball Jawa Barat Terus Gempur Persiapan
Pertandingan gateball di Subang yang turut diikuti tim gateball Jawa Barat. (Foto: Yudy Heryawan Juanda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JELANG diselenggarakannya PON XXI Aceh-Sumut 2024, persiapan terus dilakukan tim-tim yang akan ambil bagian. Salah satunya ada Tim Gateball Jawa Barat.

Untuk memantapkan persiapan, Tim Gateball Jawa Barat mengikuti open turnamen di Sariater, Subang. Turnamen ini juga diikuti oleh tiga negara.

Pertandingan gateball

Turnamen international cabang olahraga gateball 2024 digelar di Lapangan Ezza, Kawasan Wisata Sariater, Subang, Jawa Barat. Turnamen international cabor gateball ini diikuti lebih dari hampir 600 atlet dari 14 provinsi serta 19 kota dan kabupaten yang ada di Indonesia.

Tak hanya diikuti atlet Tanah Air. Turnamen internasional gateball di Subang ini juga diikuti atlet dari luar negeri, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Ajang international bertajuk Sariater Open Tournament International Gateball Jambore Kedua ini ditujukan untuk pembinaan dan mencari atlet untuk level nasional bahkan hingga international. Terlebih, ajang ini juga jadi persiapan jelang menghadapi PON 2024.

Dalam event cabor gateball tersebut, dipertandingkan sejumlah nomor. Di antaranya, ada nomor ganda putra, ganda putri, ganda campuran, triple putra, triple putri, triple campuran, single putra, dan single putri.

