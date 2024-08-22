Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Tim Pabrikan yang Sukses Raih Gelar di MotoGP dan WBSK, Nomor 1 Bakal Kedatangan Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |11:46 WIB
3 Tim Pabrikan yang Sukses Raih Gelar di MotoGP dan WBSK, Nomor 1 Bakal Kedatangan Marc Marquez!
Honda merupakan salah satu tim pabrikan yang pernah juara MotoGP dan WSBK (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

BERIKUT tiga tim pabrikan yang sukses raih gelar juara di MotoGP dan WSBK. Hal tersebut membuktikan ketiganya adalah produsen sepeda motor papan atas.

MotoGP dan WSBK adalah dua kejuaraan dunia balap motor berbeda di bawah bendera Dorna Sports. Jenis sepeda motor yang dipakai di kedua ajang itu berbanding terbalik.

MotoGP

Di MotoGP, setiap tim pabrikan wajib membangun sepeda motor prototipe. Sementara di WSBK, peserta harus menggunakan sepeda motor yang diproduksi massal atau di jalan raya.

Oleh karena itu, tidak sembarangan pabrikan bisa menjadi juara dunia di dua ajang tersebut sekaligus. Siapa saja pabrikan-pabrikan itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Tim Pabrikan yang Sukses Raih Gelar di MotoGP dan WBSK

3. Yamaha

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) melaju pada balapan MotoGP Qatar 2024 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Salah satu pabrikan papan atas Jepang ini meraih titel juara dunia perdana di MotoGP pada 1975 lewat Giacomo Agostini. Setelah itu, mereka menahbiskan sendiri sebagai tim kuat di ajang balap motor.

Status itu semakin diperkuat dengan titel juara dunia WSBK (World Superbike) pada 2009 lewat Ben Spies. Hingga kini, Yamaha masih dianggap sebagai salah satu yang terbaik.

2. Honda

Skuad Repsol Honda

Selain Yamaha, Jepang juga memiliki pabrikan papan atas lain yakni Honda. Mereka merebut titel juara dunia pertama di balap motor pada ajang MotoGP 1983 lewat Freddie Spencer.

Lima tahun kemudian, Honda menjadi juara dunia di balapan pertama WSBK pada 1988. Mereka tercatat sudah lima kali juara dunia WSBK dan 25 kali di MotoGP!

1 2
