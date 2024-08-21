Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saksikan Perjuangan Wakil Indonesia di Japan Open 2024, Live Streaming di RCTI+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |15:21 WIB
Saksikan Perjuangan Wakil Indonesia di Japan Open 2024, Live Streaming di RCTI+
Saksikan Japan Open 2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)
TOKYO – Jadwal dan link live streaming wakil Indonesia di Japan Open 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perlu diketahui, Japan Open merupakan kompetisi bulu tangkis yang masuk dalam rangkaian BWF World Tour dengan kelas super 750.

Japan Open 2024 sudah dimulai pada Selasa 20 Agustus 2024 kemarin dan berakhir di 25 Agustus 2024 mendatang. Indonesia pun mengirimkan 10 wakil untuk beraksi di Yokohama Kanawaga, Jepang, arena dari Japan Open 2024.

Pada kejuaraan kali ini, ada pasangan baru yang dimiliki Indonesia. Pasangan yang dimaksud adalah Bagas/Leo serta Daniel/Fikri akan menjalankan debutnya setelah resmi bertukar pasangan.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Pertandingan Japan Open 2024 ini dapat disaksikan secara live streaming di aplikasi RCTI+, berikut jadwal lengkapnya :

Round of 32

Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 07.00 WIB

Round of 16

Kamis, 22 Agustus 2024, Pukul 07.00 WIB

Quarter Finals

Jumat, 23 Agustus 2024, Pukul 08.00 WIB

Semifinals

Sabtu, 24 Agustus 2024, Pukul 08.00 WIB

Final

Minggu, 25 Agustus 2024, Pukul 09.00 WIB

