NETTING

Japan Open 2024: Kalahkan Ahsan/Hendra di Laga Debut, Leo/Bagas Akui Sempat Deg-degan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |02:01 WIB
Japan Open 2024: Kalahkan Ahsan/Hendra di Laga Debut, Leo/Bagas Akui Sempat Deg-degan
Leo/Bagas melaju ke 16 besar Japan Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, meraih hasil debut manis usai mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di babak pertama Japan Open 2024. Di sisi lain, Leo/Bagas mengaku sempat merasa deg-degan.

Pada laga debut mereka sebagai pasangan, Leo/Bagas langsung berhadapan dengan sang senior, Ahsan/Hendra di Japan Open 2024. Berlangsung di Yokohama Arena, Yokohama, Jepang, Selasa (20/8/2024) sore WIB, Leo/Bagas pun memenangkan laga tersebut dengan skor 21-17 dan 21-10.

 

Meski terlihat meraih kemenangan mudah, tetapi duet anyar tersebut mengaku sempat merasakan ketegangan. Bukan hanya soal strategi karena tidak didampingi pelatih, tetapi juga Ahsan/Hendra adalah pasangan senior yang lebih berpengalaman.

Alhasil di awal gim pertama, Leo/Bagas pun sempat tertinggal jauh dengan skor 4-11. Beruntung, mereka mampu bangkit di gim kedua dan berhasil memenangkan laga secara meyakinkan.

"Tadi deg-degan juga karena sebagai pasangan baru harus bertemu pasangan senior. Tadi sebagai pasangan baru kami belum tahu mau main dengan strategi apa. Sebelum interval gim pertama, kami hanya ngadu dan main keras-kerasan," ungkap Bagas, dalam keterangan pers PBSI, Selasa (20/8/2024).

"Tetapi saat break kami bisa berkomunikasi dan ngobrol bagaimana cara bermainnya. Kami bisa saling terbuka dan saling mengisi. Alhamdulillah meski pertama kali main, kerja sama di lapangan sudah bagus," tambah Bagas.

