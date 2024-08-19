Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perubahan Hasil Drawing Japan Open 2024: Ada Perang Saudara, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Lawan Duet Baru Leo Rolly/Bagas Maulana!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |16:26 WIB
Perubahan Hasil Drawing Japan Open 2024: Ada Perang Saudara, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Lawan Duet Baru Leo Rolly/Bagas Maulana!
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PERUBAHAN hasil drawing Japan Open 2024 terjadi. Perang saudara pun akan tercipta di sector ganda putra dengan mempertemukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan duet baru, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Ya, perubahan hasil drawing atau undian untuk babak 32 besar Japan Open 2024 terjadi karena banyaknya pemain yang mundur di Japan Open 2024. Ajang itu sendiri akan digelar pada 20-25 Agustus 2024.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Perubahan hasil drawing sendiri terjadi setelah manager meeting dilakukan pada Senin (19/8/2024). Salah satu pemain yang mundur adalah bintang Indonesia, Jonatan Christie. Pemain tunggal putra itu menarik diri karena sang istri, Shania Junianatha, sudah menunjukkan tanda-tanda bakal melahirkan buah hati mereka.

Perubahan lawan pun dialami oleh jagoan tunggal putra Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting. Sedianya, dia bersua dengan Rasmus Gemke dari Denmark, tetapi lawannya itu mundur. Alhasil, setelah perubahan dilakukan dia bakal berhadapan dengan wakil tuan rumah, Yushi Tanaka.

Chico Aura Dwi Wardoyo juga tak jadi melawan lawan berat di babak 32 besar Japan Open 2024, yakni Chou Tien Chen. Sebab, lawannya berubah menjadi utusan Prancis, Arnaud Markle.

Halaman:
1 2

