Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Pesenam asal China Peraih Medali Perak Olimpiade Paris 2024 yang Kembali Jadi Pelayan Restoran

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |05:17 WIB
Kisah Haru Pesenam asal China Peraih Medali Perak Olimpiade Paris 2024 yang Kembali Jadi Pelayan Restoran
Zhao Yaqin menyimpan kisah haru usai meraih medali perak di Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA Images/Caroline Brehman)
A
A
A

KISAH haru pesenam asal China peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 yang kembali jadi pelayan restoran menarik untuk diulas. Sosok tersebut bernama Zhao Yaqin.

Dalam sebuah video yang banyak beredar di media sosial, Zhao yang mengenakan setelan seragam Olimpiade Kontingen China dengan gesit mengantarkan makanan dari satu meja ke meja lainnya. Ia seperti sudah terbiasa melakukannya.

Penampakan medali emas, perak, dan perunggu, Olimpiade Paris 2024 (Foto: Paris 2024)

Usut punya usut, ternyata aksinya itu dilakukan di restoran milik orang tuanya yang berada di Kota Hengyang, China. Pasca memenangkan medali perak di Olimpiade Paris 2024, Zhao memutuskan untuk pulang ke tempat orang tuanya untuk membantu di restoran.

Aksi ini sangat terpuji mengingat sang atlet adalah seorang peraih medali perak Olimpiade. Namun, dengan rendah hati, ia bersedia membantu kedua orang tuanya untuk menjadi pelayan mengantarkan makanan di meja restoran yang penuh sesak.

Tak ayal, aksi Zhao yang sangat rendah hati ini mengundang atensi dari netizen dari berbagai penjuru dunia. Tidak sedikit yang memuji aksi atlet senam artistik China berusia 18 tahun itu.

Alangkah besar kehormatan yang bisa dilayani oleh pemenang Olimpiade,” tulis salah seorang netizen.

Beginilah jika adab diajarkan sebelum yang lainnya, salut untuk orang tuanya,” tulis netizen yang lain.

"Itu luar biasa. Dia sangat rendah hati. Saya melihat banyak anak membantu orang tua/keluarga mereka setiap musim panas di restoran Cina tempat saya makan, saya suka sikapnya," tulis netizen yang lainnya lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement