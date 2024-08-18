Kisah Haru Pesenam asal China Peraih Medali Perak Olimpiade Paris 2024 yang Kembali Jadi Pelayan Restoran

KISAH haru pesenam asal China peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 yang kembali jadi pelayan restoran menarik untuk diulas. Sosok tersebut bernama Zhao Yaqin.

Dalam sebuah video yang banyak beredar di media sosial, Zhao yang mengenakan setelan seragam Olimpiade Kontingen China dengan gesit mengantarkan makanan dari satu meja ke meja lainnya. Ia seperti sudah terbiasa melakukannya.

Usut punya usut, ternyata aksinya itu dilakukan di restoran milik orang tuanya yang berada di Kota Hengyang, China. Pasca memenangkan medali perak di Olimpiade Paris 2024, Zhao memutuskan untuk pulang ke tempat orang tuanya untuk membantu di restoran.

Aksi ini sangat terpuji mengingat sang atlet adalah seorang peraih medali perak Olimpiade. Namun, dengan rendah hati, ia bersedia membantu kedua orang tuanya untuk menjadi pelayan mengantarkan makanan di meja restoran yang penuh sesak.

Tak ayal, aksi Zhao yang sangat rendah hati ini mengundang atensi dari netizen dari berbagai penjuru dunia. Tidak sedikit yang memuji aksi atlet senam artistik China berusia 18 tahun itu.

“Alangkah besar kehormatan yang bisa dilayani oleh pemenang Olimpiade,” tulis salah seorang netizen.

BACA JUGA: 3rd Gymnastics Indonesia Open 2024 Hadirkan Persaingan Sengit Pesenam Muda

“Beginilah jika adab diajarkan sebelum yang lainnya, salut untuk orang tuanya,” tulis netizen yang lain.

"Itu luar biasa. Dia sangat rendah hati. Saya melihat banyak anak membantu orang tua/keluarga mereka setiap musim panas di restoran Cina tempat saya makan, saya suka sikapnya," tulis netizen yang lainnya lagi.