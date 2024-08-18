Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Raih Podium Perdana di Red Bull Rookies Cup Austria 2024, Persembahkan untuk HUT Ke-79 RI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:12 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Raih Podium Perdana di Red Bull Rookies Cup Austria 2024, Persembahkan untuk HUT Ke-79 RI
Veda Ega Pratama kala berlaga. (Foto: Instagram/@asiatalentcup)
SPIELBERG – Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil meraih podium ketiga di Red Bull Rookies Cup Austria 2024. Veda pun mempersembahkan sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI).

Veda tampil ciamik pada race 2 yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (18/8/2024). Rider berusia 16 tahun itu berhasil bangkit setelah meraih hasil minor di race 1 pada Sabtu (17/8) kemarin.

Veda Ega Pratama

Secara mengejutkan, Veda berhasil finis di posisi tiga pada race 2 Red Bull Rookies Cup Austria 2024. Rider asal Indonesia kalah saing dari dua rider asal Spanyol, yakni Alvaro Carpe dan Maximo Quiles.

Carpe yang meraih podium pertama mengemas waktu 28 menit 10,663 detik. Sementara Veda hanya terpaut 0,386 detik saja dari rider Spanyol tersebut.

Usai balapan, Veda tak bisa menutupi rasa senangnya. Sebab, dia mampu menebus kesalahannya di race 1. Ditambah lagi, ini merupakan podium perdananya di Red Bull Rookies Cup 2024.

