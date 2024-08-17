Advertisement
HOME SPORTS NETTING

SPECIAL HUT RI: Kisah Susy Susanti, Peraih Medali Emas Pertama bagi Indonesia di Olimpiade

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |10:38 WIB
SPECIAL HUT RI: Kisah Susy Susanti, Peraih Medali Emas Pertama bagi Indonesia di Olimpiade
Susy Susanti jadi atlet peraih medali emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade (Foto: Instagram/Susy Susanti)
KISAH Susy Susanti, atlet peraih medali emas pertama bagi Indoneisa di ajang Olimpiade akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Pebulutangkis andalan Indonesia itu menjadi yang terbaik di sektor tunggal putri pada Olimpiade 1992 lalu di Barcelona.

Tepatnya pada 4 Agutus 1992, Susy Susanti meraih medali emas pertama untuk Indonesia. Pada edisi tersebut, bulutangkis untuk pertama kalinya dipertandingkan sebagai cabang olahraga (cabor) resmi.

 

Sebelumnya, bulutangkis hanya menggelar pertandingan eksebisi. Olahraga tepok bulu hanya menjadi bagian pertunjukan di ajang Olimpiade sebelum akhirnya masuk dalam cabor resmi pada tahun tersebut.

 BACA JUGA:

Hebatnya, Indonesia langsung berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade lewat cabor bulutangkis. Susy Susanti mencetak sejarah dengan mengalahkan wakil Korea Selatan, Bang So-hyun di final.

Perjalanan atlet bernama lengkap Lucia Francisca Susy Susanti Haditono dalam merebut medali emas pertama untuk Indonesia jelas tidak mudah. Susi Susanti menghadapi sejumlah pemain top lain untuk menjadi yang terbaik.

Halaman:
1 2 3
