HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Asapi Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin untuk Menang?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |17:12 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Austria 2024: Marc Marquez Asapi Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin untuk Menang?
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

LINK live streaming sprint race MotoGP Austria 2024 akan diulas dalam artikel ini. Balapan seru yang akan digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, pada Sabtu (17/8/2024) pukul 20.00 WIB ini dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Rangkaian MotoGP Austria 2024 terus berlanjut. Hari ini, ada sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race yang siap digelar.

Marc Marquez

Dua sesi awal pun sudah berlangsung dengan seru. Pada sesi latihan bebas 2 yang digelar siang tadi, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses keluar sebagai tercepat.

Lalu, pada sesi kualifikasi yang penting dalam menentukan posisi di garis start, pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, berhasil tampil menggila. Dia tak hanya menyegel pole position, tetapi juga berhasil memecahkan rekor.

Martin paling bersinar karena bisa mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 27,748 detik. Dia berhasil memecahkan rekor lap time.

Selain Martin, Bagnaia dan Marc Marquez juga tak kalah mentereng. Bagnaia sendiri memastikan akan start dari baris kedua, sementara Marquez di urutan ketiga.

Halaman:
1 2
