Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Negara yang Berikan Bonus Rumah ke Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Tetangga Indonesia yang Masih 0 Emas

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |15:22 WIB
2 Negara yang Berikan Bonus Rumah ke Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Tetangga Indonesia yang Masih 0 Emas
Kontingen Malaysia mendapat bonus rumah jika berhasil meraih emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@teammsia)
A
A
A

BERIKUT dua negara yang berikan bonus rumah ke atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024. Salah satunya tetangga Indonesia yang tak pernah mendapat emas.

Kontingen Indonesia sendiri tidak memberikan rumah sebagai bonus, melainkan uang tunai. Nilai yang diberikan pemerintah kepada atlet peraih medali Olimpiade 2024 terhitung fantastis.

Kontingen Indonesia

Veddriq Leonardo (panjat tebing) dan Rizki Juniansyah (angkat besi) dihujani bonus senilai Rp6 miliar. Kemudian, Gregoria Mariska Tunjung yang meraih medali perunggu dihadiahi Rp1,65 miliar.

Sementara itu, atlet-atlet Indonesia lainnya yang gagal meraih medali di Olimpiade Paris 2024 tetap mendapat bonus sebesar Rp250 juta. Jumlah tersebut tentu cukup menambah tebal kantong.

Di beberapa negara, pemerintah tidak hanya memberikan atletnya bonus berupa uang. Akan tetapi, mereka juga memberikan bonus lain berupa hunian rumah mau pun apartemen.

Negara mana saja itu? Simak ulasan berikut ini.

2 Negara yang Berikan Bonus Rumah ke Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024

2. Kazakhstan

Penampakan medali emas, perak, dan perunggu, Olimpiade Paris 2024 (Foto: Paris 2024)

Kazakhstan tampil cukup apik di gelaran Olimpiade Paris 2024. Negara yang terletak di dua benua, yakni Asia Tengah dan Eropa Timur, itu finis di posisi ke-43 dengan meraih 1 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu.

Bagi atletnya yang meraih medali emas, pemerintah Kazakhstan dikabarkan akan memberikan bonus uang tunai sejumlah 250 ribu dolar atau sekitar Rp4 miliar. Sementara itu, peraih medali perak akan mendapat 150 ribu dolar atau sekitar Rp2,4 miliar dan medali perunggu sejumlah 75 ribu dolar atau sekitar Rp1,2 miliar.

Selain uang tunai, para atlet Kazakhstan juga dikabarkan mendapat bonus lain berupa mobil dan hunian berupa apartemen dari pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini tentu menjamin hidup si atlet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement