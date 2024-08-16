2 Negara yang Berikan Bonus Rumah ke Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Tetangga Indonesia yang Masih 0 Emas

Kontingen Malaysia mendapat bonus rumah jika berhasil meraih emas di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@teammsia)

BERIKUT dua negara yang berikan bonus rumah ke atlet peraih medali Olimpiade Paris 2024. Salah satunya tetangga Indonesia yang tak pernah mendapat emas.

Kontingen Indonesia sendiri tidak memberikan rumah sebagai bonus, melainkan uang tunai. Nilai yang diberikan pemerintah kepada atlet peraih medali Olimpiade 2024 terhitung fantastis.

Veddriq Leonardo (panjat tebing) dan Rizki Juniansyah (angkat besi) dihujani bonus senilai Rp6 miliar. Kemudian, Gregoria Mariska Tunjung yang meraih medali perunggu dihadiahi Rp1,65 miliar.

Sementara itu, atlet-atlet Indonesia lainnya yang gagal meraih medali di Olimpiade Paris 2024 tetap mendapat bonus sebesar Rp250 juta. Jumlah tersebut tentu cukup menambah tebal kantong.

Di beberapa negara, pemerintah tidak hanya memberikan atletnya bonus berupa uang. Akan tetapi, mereka juga memberikan bonus lain berupa hunian rumah mau pun apartemen.

Negara mana saja itu? Simak ulasan berikut ini.

2 Negara yang Berikan Bonus Rumah ke Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024

2. Kazakhstan





Kazakhstan tampil cukup apik di gelaran Olimpiade Paris 2024. Negara yang terletak di dua benua, yakni Asia Tengah dan Eropa Timur, itu finis di posisi ke-43 dengan meraih 1 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu.

Bagi atletnya yang meraih medali emas, pemerintah Kazakhstan dikabarkan akan memberikan bonus uang tunai sejumlah 250 ribu dolar atau sekitar Rp4 miliar. Sementara itu, peraih medali perak akan mendapat 150 ribu dolar atau sekitar Rp2,4 miliar dan medali perunggu sejumlah 75 ribu dolar atau sekitar Rp1,2 miliar.

Selain uang tunai, para atlet Kazakhstan juga dikabarkan mendapat bonus lain berupa mobil dan hunian berupa apartemen dari pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini tentu menjamin hidup si atlet.