Rizki Juniansyah Tampil di PON 2024 Usai Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Pasang Target Ini!

LIFTER Indonesia, Rizki Juniansyah, akan tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 usai raih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Rizki yang akan mewakili Banten pun memasang targer tinggi.

Ditemui wartawan di Perumahan RS Pemda, Rizki Juniansyah mengatakan dalam waktu dekat akan mengikuti kompetisi PON 2024. Ajang itu diketahui akan digelar di Aceh-Sumatera Utara pada September 2024.

Rizki mengaku, pada perhelatan PON Aceh-Sumut 2024, dia akan turun di kelas 81 kilogram. Dia juga menargetkan dapat memperoleh medali emas untuk kontingen Banten.

“Tentunya saya akan mempersembahkan medali emas buat Banten,” ujar Rizki kepada wartawan.

Menurut Rizki Juniansyah, perhelatan PON merupakan salah satu kompetisi bergengsi bagi seluruh atlet di Tanah Air. Dia juga menargetkan untuk mengharumkan nama Banten pada perhelatan PON tersebut.