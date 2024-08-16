Setelah Medali Perunggu Olimpiade 2024, Gregoria Mariska Tunjung Targetkan Satu Gelar Juara di Sisa Tahun Ini

GREGORIA Mariska Tunjung memiliki ambisi besar setelah meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Gregoria mengatakan dirinya ingin menyabet gelar juara di sisa tahun ini.

Gregoria berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Dia menjadi satu-satunya pebulutangkis Indonesia yang membawa pulang medali dari pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Bahkan, pemain ranking tujuh dunia tersebut membukukan sejarah. Dia menjadi tunggal putri pertama Indonesia yang mendapatkan medali dari ajang Olimpiade setelah kali terakhir Maria Kristin menorehkannya pada edisi Beijing 2008 silam.

Jorji -sapaan Gregoria- pun punya target tinggi setelah kesuksesannya di Olimpiade Paris 2024. Dia ingin naik podium tertinggi di sisa turnamen BWF World Tour tahun ini karena sejauh ini pencapaian terbaiknya adalah menjadi runner up Swiss Open 2024.

“Kayaknya tahun ini belum ada gelar sama sekali. Paling bagus final di Swiss Open dan Piala Uber tapi itu enggak bisa dihitung karena itu (turnamen) tim, jadi kayaknya mau cari gelar di tahun ini,” kata Gregoria kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur.

“Saya mau ngejar banget gelar di tahun ini. Jadi mau berusaha keras untuk itu,” tambahnya.