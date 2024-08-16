Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade Paris 2024 Berakhir, Fokus Utama Herli Djaenudin Bukan Dampingi Gregoria Mariska Lagi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |00:08 WIB
Olimpiade Paris 2024 Berakhir, Fokus Utama Herli Djaenudin Bukan Dampingi Gregoria Mariska Lagi
Gregoria Mariska Tunjung raih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin, membeberkan fokusnya usai Olimpiade Paris 2024. Dia mengaku fokus utamanya sudah bukan mendampingi Gregoria Mariska Tunjung lagi.

Sebagaimana diketahui, selama periode Olimpiade Paris 2024, Gregoria didampingi Herli sebagai pelatih. Mulai dari road to Olympic, training camp, hingga berlangsungnya Olimpiade Paris itu sendiri.

Gregoria Mariska Tunjung

Sebelumnya, banyak pihak yang bertanya-tanya tentang posisi Indra Widjaja yang tak mendampingi Gregoria di Olimpiade Paris 2024. Padahal, Indra sendiri adalah kepala pelatih tunggal putri PBSI.

Namun, Herli menyatakan bahwa selama Olimpiade Paris 2024 ia mendapat mandat untuk mendampingi Gregoria. Namun, setelah itu, ia kembali akan menjalankan tugas utamanya sebagai asisten pelatih tunggal putri.

"Betul, tugas saya sampai Olimpiade, mulai dari road to Olimpiade sampai Olimpiade-nya," jelas Herli kepada MNC Portal Indonesia, saat dihubungi via telefon.

Karena itu, Herli Djaenudin memastikan takkan mendampingi Gregoria di tur Asia yang akan dimulai dari Japan Open 2024. Ia akan menemani para pemain utama yang ada di bawah lapis Gregoria untuk mentas di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters Super 100 di Pekanbaru, Riau.

