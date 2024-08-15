Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miris Marc Marquez Jadi Pembalap Sering Jatuh meski Sudah Pakai Motor Ducati di MotoGP 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:58 WIB
Kisah Miris Marc Marquez Jadi Pembalap Sering Jatuh meski Sudah Pakai Motor Ducati di MotoGP 2024
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

KISAH miris Marc Marquez jadi pembalap sering jatuh meski sudah pakai motor Ducati di MotoGP 2024 menarik untuk dibahas. Sebab Marquez tampaknya masih betah memegang status Rajanya Crash MotoGP meski kini sudah kendarai Desmosedici yang dikenal lebih stabil.

Seperti yang diketahui, Marquez memang dikenal sebagai Raja Crash MotoGP karena saking seringnya alami kecelakaan. Pada musim lalu saja, Marquez tercatat 29 kali terjatuh dari motornya.

Mungkin musim lalu masih dimaklumi, sebab Marquez tengah berusaha memaksa batas kemampuan motor RC231V milik Honda. Lalu setelah memutuskan pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024 dan mengendarai motor Desmosedici, Marquez pun dinilai akan semakin gacor dan mulai jarang kecelakaan.

Sebab banyak rider Ducati yang menilai motor Desmosedici adalah salah satu kuda besi yang stabil. Terbukti pada MotoGP 2023, tak ada rider Ducati yang masuk ke dalam tiga besar pembalap yang sering alami kecelakaan di musim lalu tersebut.

Marc Marquez

Kendati demikian, memang tabiatnya Marquez untuk terus balapan dengan liar. Sehingga MotoGP baru berjalan setengah musim, The Baby Alien –julukan Marquez– sudah sangat sering alami kecelakaan.

Menurut laporan dari Motorsports, total dari 10 seri MotoGP 2024 yang sudah dimainkan, itu berarti 20 balapan (10 sprint race dan 10 race utama), Marquez sudah 15 kali kecelakaan. Ia pun sejauh ini yang paling sering terjatuh di 2024 ini.

Halaman:
1 2
