Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024 Selesai, Rizki Juniansyah Berambisi Pertahankan Medali Emas untuk Indonesia pada 2028

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:49 WIB
Olimpiade Paris 2024 Selesai, Rizki Juniansyah Berambisi Pertahankan Medali Emas untuk Indonesia pada 2028
Rizki Juniansyah persembahkan emas kedua untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

RIZKI Juniansyah memiliki aambisi besar setelah membawa pulang medali emas pertamanya dari Olimpiade Paris 2024. Lifter andalan Indonesia itu menargetkan untuk mempertahankan medali emas pada edisi berikutnya.

Seperti diketahui, Rizki sukses menyabet medali emas Olimpiade 2024 dari cabang olahraga (Cabor) angkat berat nomor 73kg putra di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, pekan lalu. Dia melakukan total angkatan seberat 354 kg dengan rincian 155 kg dalam angkatan snatch dan 199 kg dalam angkatan clean and jerk.

Prestasi tersebut pun membuatnya menjadi lifter pertama Indonesia dalam sejarah yang berhasil membawa pulang medali emas dari Olimpiade. Sebelumnya, cabor angkat besi sudah rutin menyumbang medali di ajang empat tahunan itu tetapi belum pernah sekalipun mendapatkan emas.

Keberhasilannya itu pun membuat Rizki disambut meriah ketika pulang ke Tanah Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (13/8/2024) malam WIB. Suka cita dan suasana haru menghiasi penyambutannya bersama beberapa atlet, termasuk peraih medali emas Indonesia lainnya, yakni bintang panjat tebing, Veddriq Leonardo.

Kijun -sapaan Rizki Juniansyah- pun sangat senang bisa menorehkan sejarah untuk angkat besi Indonesia di Olimpiade 2024. Atlet berusia 21 tahun itu sendiri tak menyangka dirinya bisa mencetak prestasi gemilang dalam debutnya di turnamen itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement