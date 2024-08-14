Olimpiade Paris 2024 Selesai, Rizki Juniansyah Berambisi Pertahankan Medali Emas untuk Indonesia pada 2028

RIZKI Juniansyah memiliki aambisi besar setelah membawa pulang medali emas pertamanya dari Olimpiade Paris 2024. Lifter andalan Indonesia itu menargetkan untuk mempertahankan medali emas pada edisi berikutnya.

Seperti diketahui, Rizki sukses menyabet medali emas Olimpiade 2024 dari cabang olahraga (Cabor) angkat berat nomor 73kg putra di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, pekan lalu. Dia melakukan total angkatan seberat 354 kg dengan rincian 155 kg dalam angkatan snatch dan 199 kg dalam angkatan clean and jerk.

Prestasi tersebut pun membuatnya menjadi lifter pertama Indonesia dalam sejarah yang berhasil membawa pulang medali emas dari Olimpiade. Sebelumnya, cabor angkat besi sudah rutin menyumbang medali di ajang empat tahunan itu tetapi belum pernah sekalipun mendapatkan emas.

Keberhasilannya itu pun membuat Rizki disambut meriah ketika pulang ke Tanah Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (13/8/2024) malam WIB. Suka cita dan suasana haru menghiasi penyambutannya bersama beberapa atlet, termasuk peraih medali emas Indonesia lainnya, yakni bintang panjat tebing, Veddriq Leonardo.

Kijun -sapaan Rizki Juniansyah- pun sangat senang bisa menorehkan sejarah untuk angkat besi Indonesia di Olimpiade 2024. Atlet berusia 21 tahun itu sendiri tak menyangka dirinya bisa mencetak prestasi gemilang dalam debutnya di turnamen itu.