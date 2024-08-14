Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masih Andalkan Gregoria Mariska di Olimpiade LA 2028? Coach Herli: Tergantung Grego dan Mikha Angelo

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |01:00 WIB
Gregoria Mariska Tunjung bersama sang kekasih, Mikha Angelo. (Foto: Instagram/mikha97)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan Gregoria Mariska Tunjung, namun akankah hal yang sama akan terjadi di Olimpiade Los Angeles (LA) 2028? Menanggapi pertanyaan itu, pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin menilai semua itu tergantung keputusan Gregoria dan tunangannya, Mikha Angelo.

Seperti yang diketahui, Gregoria berhasil membuat sejarah dengan meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Ia menjadi tunggal putri pertama setelah Maria Kristin Yulianti yang mampu mendapatkan medali di Olimpiade sejak Beijing 2008.

Dengan pencapaian tersebut, Gregoria disebut bisa menghapus rasa penasaran dengan meraih medali emas Olimpiade berikutnya pada 2028. Namun, usia yang akan dimiliki Gregoria tidak akan muda lagi yakni 29 tahun.

Gregoria Mariska Tunjung bersama sang kekasih, Mikha Angelo

Sang pelatih Herli menilai semua itu bergantung pada Gregoria. Apalagi, pemain berusia 25 tahun itu saat ini juga sudah memiliki tunangan, Mikha Angelo.

"Berarti dia posisinya usianya 29. Ya, tergantung ke dianya. Dia masih mau ambil enggak itu yang berikutnya di 2028," ucap Herli saat dihubungi MNC Portal Indonesia lewat telepon, dikutip Rabu (14/8/2024).

Halaman:
1 2
