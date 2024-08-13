Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Menikah Setelah Raih Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024? Begini Kata sang Pelatih

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:53 WIB
Gregoria Mariska Menikah Setelah Raih Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024? Begini Kata sang Pelatih
Gregoria Mariska Tunjung bersama sang kekasih, Mikha Angelo. (Foto: X/Angelo_Mikha)
A
A
A

JAKARTA - Beredar kabar Gregoria Mariska Tunjung bakal menikah usai meraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Menanggapi isu itu, pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin membocorkan anak didiknya tersebut belum ada rencana menikah dalam waktu dekat.

Apalagi akhir-akhir ini fokus Gregoria adalah Olimpiade Paris 2024. Jadi, Herli memastikan isu Gregoria akan segera menikah itu tidak tepat.

Keberhasilan Gregoria meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024 memang mendapat banyak sorotan. Bukan hanya soal pencapaiannya, tetapi sosok yang ada di belakang Gregoria yakni sang tunangan, Mikha Angelo.

Selama gelaran Olimpiade Paris 2024, Mikha pun menjadi salah satu support system Gregoria. Mikha yang juga seorang musisi ternama di Tanah Air itu datang langsung ke Paris untuk memberi dukungan kepada Gregoria.

Gregoria Mariska Tunjung bersama sang kekasih, Mikha Angelo

Setelah bertunangan, tentu saja orang akan bertanya tentang rencana Gregoria dan Mikha untuk menikah. Apalagi, pemain berusia 25 tahun itu baru saja meraih prestasi yang diinginkan banyak atlet yakni meraih medali di Olimpiade Paris 2024.

Namun, sang pelatih Herli mengaku belum ada pembicaraan secara jauh tentang menikah dari Gregoria. Ia menilai bahwa pemain kelahiran Wonogiri itu masih ingin membuktikan diri dengan mimpi-mimpi yang dicapai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement