Gregoria Mariska Menikah Setelah Raih Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024? Begini Kata sang Pelatih

JAKARTA - Beredar kabar Gregoria Mariska Tunjung bakal menikah usai meraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Menanggapi isu itu, pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin membocorkan anak didiknya tersebut belum ada rencana menikah dalam waktu dekat.

Apalagi akhir-akhir ini fokus Gregoria adalah Olimpiade Paris 2024. Jadi, Herli memastikan isu Gregoria akan segera menikah itu tidak tepat.

Keberhasilan Gregoria meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024 memang mendapat banyak sorotan. Bukan hanya soal pencapaiannya, tetapi sosok yang ada di belakang Gregoria yakni sang tunangan, Mikha Angelo.

Selama gelaran Olimpiade Paris 2024, Mikha pun menjadi salah satu support system Gregoria. Mikha yang juga seorang musisi ternama di Tanah Air itu datang langsung ke Paris untuk memberi dukungan kepada Gregoria.

Setelah bertunangan, tentu saja orang akan bertanya tentang rencana Gregoria dan Mikha untuk menikah. Apalagi, pemain berusia 25 tahun itu baru saja meraih prestasi yang diinginkan banyak atlet yakni meraih medali di Olimpiade Paris 2024.

Namun, sang pelatih Herli mengaku belum ada pembicaraan secara jauh tentang menikah dari Gregoria. Ia menilai bahwa pemain kelahiran Wonogiri itu masih ingin membuktikan diri dengan mimpi-mimpi yang dicapai.