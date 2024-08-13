Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pelatih Angkat Bicara soal Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Hasil Giveaway di Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Dia hingga Jatuh Bangun!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |05:50 WIB
Pelatih Angkat Bicara soal Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Hasil Giveaway di Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Dia hingga Jatuh Bangun!
Gregoria Mariska Tunjung raih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin, angkat bicara soal medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung yang disebut hasil giveaway di Olimpiade Paris 2024. Dia dengan tegas menyatakan bahwa Gregoria sangat layak mendapat medali perunggu itu karena perjuangannya yang sampai jatuh bangun saat beraksi di laga demi laga Olimpiade Paris 2024.

Herli selaku pelatih yang mendampingi Gregoria selama di Olimpiade Paris 2024 tahu betul perjuangan pemain berusia 25 tahun tersebut yang sudah habis-habisan. Dia pun memastikan Gregoria layak mendapat medali perunggu itu.

"Kalau lihat perjuangan dia, dia sampai jatuh bangun, sampai berdarah-darah lututnya, di semifinal juga (An Se Young) enggak gampang ngalahin Grego, bahkan dia bisa berjuang sampai gim ketiga," ucap Herli Djaenudin saat dihubungi MNC Portal Indonesia via telepon, Senin 12 Agustus 2024.

Gregoria Mariska Tunjung

"Saya yang mendampingi langsung tahu bagaimana progresnya, tahu bagaimana dia berjuang. Karena semua itu, menurut saya dia layak mendapatkan medali. Karena dia main juga sudah luar biasa, sudah habis-habisan," tambahnya.

"Ya tolong diapresiasi juga, kasihan anaknya, dia sudah habis-habisan," sambung Herli.

Meski begitu, Herli meyakini Gregoria enggan memikirkan masalah tersebut dan lebih fokus memikirkan masa depan. Terlebih dalam waktu dekat, ia akan menjalani turnamen Japan Open 2024 pada 20-25 Agustus 2024.

"Tapi, saya pikir Grego tidak akan terganggu sejauh itu. Karena dia saat ini lebih fokus ke Jepang Open untuk persiapan ke sana," ujar Herli.

Halaman:
1 2
