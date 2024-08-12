Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Akhir Medali Olimpiade Paris 2024 Antarnegara ASEAN, Senin 12 Agustus 2024: Indonesia Kalahkan Thailand hingga Vietnam!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |05:34 WIB
Klasemen Akhir Medali Olimpiade Paris 2024 Antarnegara ASEAN, Senin 12 Agustus 2024: Indonesia Kalahkan Thailand hingga Vietnam!
Rizki Juniansyah dan Veddriq Leonardo meraih medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

KLASEMEN akhir medali Olimpiade Paris 2024 antarnegara ASEAN, Senin 12 Agustus 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kontingen Indonesia sukses kalahkan Thailand hingga Vietnam.

Ya, gelaran Olimpiade Paris 2024 sudah resmi berakhir. Closing ceremony atau upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 digelar di Stade de France, Paris, Prancis pada Senin (12/8/2024) dini hari WIB.

Usai resmi ditutup, klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024 pun diketahui. Amerika Serikat sukses keluar sebagai juara umum Olimpiade Paris 2024 usai finis di puncak klasemen.

Veddriq Leonardo

Kontingen Amerika Serikat total bisa meraih 126 medali di Olimpiade Paris 2024! Rinciannya, ada 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu.

Lalu, bagaimana klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024 antarnegara ASEAN? Ada di posisi berapakah kontingen Indonesia?

Dalam klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024, kontingen Indonesia ada di urutan ke-39. Kontingen Merah Putih finis dengan perolehan total 3 medali di Olimpiade Paris 2024. Rinciannya, ada 2 medali emas dan 1 perunggu.

Medali emas dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizki Juniansyah dari angkat besi. Sementara itu, medali perunggu yang jadi medali pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024, ini dipersembahkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabor bulu tangkis.

Dengan perolehan ini, Indonesia unggul jauh dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan Thailand, Indonesia unggul hingga 5 peringkat karena kontingen Negeri Gajah Putih -julukan Thailand- ada di urutan ke-44 dengan perolehan 6 medali, yakni 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.

Lalu, jauh di bawah Thailand, ada Malaysia yang menempati urutan ke-80 di klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024. Malaysia total meraih 2 medali perunggu dari cabor bulu tangkis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement