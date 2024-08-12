Klasemen Akhir Medali Olimpiade Paris 2024 Antarnegara ASEAN, Senin 12 Agustus 2024: Indonesia Kalahkan Thailand hingga Vietnam!

Rizki Juniansyah dan Veddriq Leonardo meraih medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

KLASEMEN akhir medali Olimpiade Paris 2024 antarnegara ASEAN, Senin 12 Agustus 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kontingen Indonesia sukses kalahkan Thailand hingga Vietnam.

Ya, gelaran Olimpiade Paris 2024 sudah resmi berakhir. Closing ceremony atau upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 digelar di Stade de France, Paris, Prancis pada Senin (12/8/2024) dini hari WIB.

Usai resmi ditutup, klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024 pun diketahui. Amerika Serikat sukses keluar sebagai juara umum Olimpiade Paris 2024 usai finis di puncak klasemen.

Kontingen Amerika Serikat total bisa meraih 126 medali di Olimpiade Paris 2024! Rinciannya, ada 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu.

Lalu, bagaimana klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024 antarnegara ASEAN? Ada di posisi berapakah kontingen Indonesia?

Dalam klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024, kontingen Indonesia ada di urutan ke-39. Kontingen Merah Putih finis dengan perolehan total 3 medali di Olimpiade Paris 2024. Rinciannya, ada 2 medali emas dan 1 perunggu.

Medali emas dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizki Juniansyah dari angkat besi. Sementara itu, medali perunggu yang jadi medali pertama Indonesia di Olimpiade Paris 2024, ini dipersembahkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabor bulu tangkis.

Dengan perolehan ini, Indonesia unggul jauh dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan Thailand, Indonesia unggul hingga 5 peringkat karena kontingen Negeri Gajah Putih -julukan Thailand- ada di urutan ke-44 dengan perolehan 6 medali, yakni 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.

Lalu, jauh di bawah Thailand, ada Malaysia yang menempati urutan ke-80 di klasemen akhir perolehan medali Olimpiade Paris 2024. Malaysia total meraih 2 medali perunggu dari cabor bulu tangkis.