Olimpiade Paris 2024: Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah Ikut Defile Tim Indonesia di Upacara Penutupan

DEFILE Tim Indonesia di closing ceremony Olimpiade Paris 2024 berjumlah 15 orang. Dua di antaranya adalah atlet peraih medali emas.

Adalah Veddriq Leonardo dari cabang panjat tebing dan Rizki Juniansyah dari angkat besi yang akan menggunakan jaket dan celana khusus yang dirancang desainer kenamaan, Didit Hediprasetyo untuk sang juara. Lifter berjuluk "hulk", Rizki sekaligus menjadi pembawa bendera Tim Indonesia di closing ceremony kali ini.

Ikut dalam rombongan defile adalah atlet angkat besi yang turun di kelas +81kg Nurul Akmal serta tiga atlet panjat tebing lainnya, Rahmad Adi Mulyono, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Rajiah Sallsabilla.

Selain itu, ada juga pelatih panjat tebing, Triyanto Budi Santosa, pelatih angkat besi Triyatno, Rusli dan Bayu Baskoro. Ada juga dokter Tim Indonesia, Shopia Hage dan Andhika Raspati serta Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (PB FPTI) Yenny Wahid serta dua perwakilan Tim Chef de Mission (CdM) Arkan Lukman dan Zaenal Asikin.

BACA JUGA:

"Closing ceremony ini akan menjadi sangat menegsankan karena pertama, atlet yang mendapatkan medali emas ikut satu defile. Ini sesuatu yang spesial bagi mereka bisa tampil di defile dengan bermodalkan medali emas yang mereka raih di Olimpiade Paris 2024," kata Anindya Bakrie, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia.

Upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 disebut bakal menyajikan kenangan yang tak terlupakan yang dirancang oleh Thomas Jolly dan tim

"Sebuah kehormatan kami bisa kembali lagi di stadion nasional Stade de France. Kita semua akan merayakan keberhasilan para atlet bersama dengan seluruh dunia dalam cara yang sangat indah," kata Tony Estanguet, Ketua Pelakssana Paris 2024.