Klasemen Akhir Olimpiade Paris 2024: Posisi Terbaik Indonesia dalam Sejarah sejak Olimpiade Sydney 2000!

GELARAN Olimpiade Paris 2024 telah resmi berakhir pada Minggu 11 Agustus 2024. Indonesia finis di posisi ke-39 dengan raihan dua medali emas dan satu perunggu. Pencapaian wakil Merah-Putih ini menjadi yang terbaik dalam sejarah sejak Olimpiade Sydney 2000 lalu.

Pada Olimpiade Sydney 2000, Indonesia finis di peringkat ke-38. Kontingen Merah-Putih mengumpulkan enam medali dengan rincian 1 emas, 3 perak dan 2 perunggu.

Kembali ke Olimpiade Paris 2024, cabang olahraga basket menjadi penutupedisi kali ini. Amerika Serikat memastikan diri keluar sebagai juara umum setelah bersaing sengit dengan China hingga hari terakhir.

Bahkan kepastian itu didapat Amerika Serikat secara dramatis setelah di laga perebutan medali emas terakhir, tim Paman Sam -julukan Amerika Serikat- merebutnya. Kepastian Amerika Serikat menjadi juara umum pun diraih dalam pertandingan terakhir Olimpiade Paris 2024 yakni basket. Tim basket putri Amerika Serikat sukses meraih medali emas terakhir usai mengalahkan Prancis secara dramatis dengan skor 67-66 di laga final.

BACA JUGA:

Dengan satu tambahan emas dari tim basket putri, maka pada klasemen akhir perolehan medali Amerika Serikat menyalip China di detik terakhir dengan 40 emas, 44 perak, dan 42 perunggu. Keunggulan mereka pun sangat tipis atas China yang harus puas di posisi runner-up.

China mengoleksi jumlah emas yang dengan Amerika Serikat yakni 40 emas, tapi jumlah peraknya lebih sedikit. Detailnya mereka mengumpulkan 40 emas, 27 perak, dan 24 perunggu.