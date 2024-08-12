Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Galaknya Valentino Rossi saat Masih Muda Pernah Tendang dan Maki-Maki Pembalap Jepang Yasu Hatakeyama

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:36 WIB
Kisah Galaknya Valentino Rossi saat Masih Muda Pernah Tendang dan Maki-Maki Pembalap Jepang Yasu Hatakeyama
Legenda balap MotoGP, Valentino Rossi. (Foto: Instagram/valeyellow46)
A
A
A

KISAH galaknya Valentino Rossi saat masih muda pernah tendang dan maki-maki pembalap Jepang, Yasu Hatakeyama akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, legenda hidup MotoGP itu sempat membuat heboh dunia balap motor sewaktu dirinya masih muda.

Momen tersebut terjadi pada 1998 silam, di mana saat itu Rossi masih bermain di kelas 250cc. Pada 1998 itu Rossi tengah menjalani debutnya di kelas 250cc usai menjadi juara dunia di kelas 125cc di musim sebelumnya.

Dalam tahun perdananya itu, Rossi sejatinya tampil baik walau gagal jadi juara dunia. The Doctor –julukan Rossi– mengakhiri musim pertamanya di kelas 250cc itu dengan menjadi runner-up.

Sayangnya, ada momen kurang mengenakkan saat Rossi menutup balapan terakhir kelas 250cc tersebut. Beraksi di Grand Prix (GP) Argentina, Rossi yang masih membela tim Aprilia, terlibat insiden panas dengan pembalap Jepang, Yasu Hatakeyama, di sesi kualifikasi.

Momen Valentino Rossi tendang Yasu Hatakeyama

Insiden tendangan itu dipicu oleh aksi Hatakeyama yang dinilai sengaja memperlambat laju motornya demi menghalangi langkah Rossi mendapat fastest lap. Tak ayal, kejadian ini membuat The Doctor emosi.

Halaman:
1 2
