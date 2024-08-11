Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Nurul Akmal di Cabang Olahraga Angkat Besi Putri Olimpiade Paris 2024 Nomor +81 Kg

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |07:19 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Nurul Akmal di Cabang Olahraga Angkat Besi Putri Olimpiade Paris 2024 Nomor +81 Kg
Nurul Akmal siap beraksi di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA Images)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Nurul Akmal di cabang olahraga angkat besi putri Olimpiade Paris 2024 nomor +81 kg dapat diketahui dalam artikel ini. Perjuangannya akan tersaji di Paris Expo Porte de Versailles, Paris, pada hari ini, Minggu (11/8/2024) pukul 16.30 WIB.

Nurul Akmal jadi wakil terakhir Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Dia pun jadi satu dari tiga wakil Tanah Air yang beraksi di cabor angkat besi.

Sebelumnya, ada Eko Yuli Irawan dan Rizki Juniansyah yang sudah beraksi lebih dahulu di cabor angkat besi Olimpiade Paris 2024. Hasilnya, Eko Yuli gagal mendulang medali.

Nurul Akmal

Tetapi, Rizki Juniansyah berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Turun di kelas 73 kg putra, Rizki mencatatkan angkatan total 354 kg.

Ini jadi medali emas kedua yang diraih kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, ada Veddriq Leonardo yang mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di cabor panjat tebing.

Halaman:
1 2
