Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Nurul Akmal, Lifter Indonesia yang Berpeluang Persembahkan Medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Lewat Cabang Olahraga Angkat Besi Putri

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |06:31 WIB
Profil Nurul Akmal, Lifter Indonesia yang Berpeluang Persembahkan Medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Lewat Cabang Olahraga Angkat Besi Putri
Nurul Akmal siap beraksi di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA Images)
A
A
A

PROFIL Nurul Akmal menarik diulas. Sebab, lifter Indonesia ini berpeluang persembahkan medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 lewat cabang olahraga angkat besi putri.

Ya, tersisa satu wakil Indonesia lagi yang belum berlaga di Olimpiade Paris 2024. Dia adalah Nurul Akmal.

Nurul Akmal akan berjuang di Paris Expo Porte de Versailles, Paris, pada hari ini, Minggu (11/8/2024) pukul 16.30 WIB. Dia akan turun di nomor putri kelas +81 kg.

Nurul Akmal

Tentu saja, Amel -sapaan akrab Nurul Akmal- diharapkan bisa tampil apik hingga menambah perolehan medali Indonesia. Sejauh ini diketahui, sudah ada 2 medali emas dan 1 perunggu yang diraih kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Sebelum melihat aksi Nurul Akmalia pada sore hari nanti, menarik mengenal lebih jauh soal sosok lifter kebanggaan Indonesia ini. Berikut profil Nurul Akmal.

Nurul Akmal yang lahir di Banda Aceh pada 12 Februari 1993 ini memulai karier di dunia angkat besi pada 2010. Kala itu, Nurul yang masih bersekolah di kelas 1 SMA mengikuti diklat dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Aceh.

Setelah itu, Nurul Akmal bisa mengikuti ajang demi ajang angkat besi di level nasional. Tak sekadar ikut serta, dia bisa mengukir prestasi manis.

Prestasi yang sudah diukir Nurul Akmal sejauh ini di level nasional adalah meraih medali emas di PON 2016. Dia kala itu turun di nomor +75 kg putri. Lalu, Nurul Akmal juga berhasil meraih medai perunggu di Kejuaraan Nasional 2010 kelas +75 kg putri.

Dari situ, karier Nurul Akmal terus berkembang. Dia bisa mengikuti kompetisi-kompetisi berlevel internasional. Dia berhasil menyabet medali perak di ajang Asian Championships 2022.

Turun di kelas +87 kg, Nurul Akmal sukses mencatatkan total angkatan 277 kg. Rinciannya, dia mencatatkan angkatan 114 kg di snatch dan 157 di clean and jerk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement