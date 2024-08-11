Profil Nurul Akmal, Lifter Indonesia yang Berpeluang Persembahkan Medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Lewat Cabang Olahraga Angkat Besi Putri

PROFIL Nurul Akmal menarik diulas. Sebab, lifter Indonesia ini berpeluang persembahkan medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 lewat cabang olahraga angkat besi putri.

Ya, tersisa satu wakil Indonesia lagi yang belum berlaga di Olimpiade Paris 2024. Dia adalah Nurul Akmal.

Nurul Akmal akan berjuang di Paris Expo Porte de Versailles, Paris, pada hari ini, Minggu (11/8/2024) pukul 16.30 WIB. Dia akan turun di nomor putri kelas +81 kg.

Tentu saja, Amel -sapaan akrab Nurul Akmal- diharapkan bisa tampil apik hingga menambah perolehan medali Indonesia. Sejauh ini diketahui, sudah ada 2 medali emas dan 1 perunggu yang diraih kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Sebelum melihat aksi Nurul Akmalia pada sore hari nanti, menarik mengenal lebih jauh soal sosok lifter kebanggaan Indonesia ini. Berikut profil Nurul Akmal.

Nurul Akmal yang lahir di Banda Aceh pada 12 Februari 1993 ini memulai karier di dunia angkat besi pada 2010. Kala itu, Nurul yang masih bersekolah di kelas 1 SMA mengikuti diklat dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Aceh.

Setelah itu, Nurul Akmal bisa mengikuti ajang demi ajang angkat besi di level nasional. Tak sekadar ikut serta, dia bisa mengukir prestasi manis.

Prestasi yang sudah diukir Nurul Akmal sejauh ini di level nasional adalah meraih medali emas di PON 2016. Dia kala itu turun di nomor +75 kg putri. Lalu, Nurul Akmal juga berhasil meraih medai perunggu di Kejuaraan Nasional 2010 kelas +75 kg putri.

Dari situ, karier Nurul Akmal terus berkembang. Dia bisa mengikuti kompetisi-kompetisi berlevel internasional. Dia berhasil menyabet medali perak di ajang Asian Championships 2022.

Turun di kelas +87 kg, Nurul Akmal sukses mencatatkan total angkatan 277 kg. Rinciannya, dia mencatatkan angkatan 114 kg di snatch dan 157 di clean and jerk.