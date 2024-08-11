Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pesan Manis Mikha Angelo soal Gregoria Mariska yang Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024: Bangga dan Senang Banget!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |13:28 WIB
Pesan Manis Mikha Angelo soal Gregoria Mariska yang Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024: Bangga dan Senang Banget!
Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

JAKARTA – Musisi kenamaan Tanah Air yang juga kekasih pebulutangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yakni Mikha Angelo, beri pesan manis saat mengomentari pencapaian sang pujaan hati di Olimpiade Paris 2024. Dia merasa begitu bangga dan senang dengan kesuksesan Gregoria yang bisa meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024.

Ya, Gregoria tampil sebagai pahlawan bulu tangkis Indonesia di tengah keterpurukan rekan-rekannya di Olimpiade Paris 2024. Dia menjadi satu-satunya pemain yang menyumbangkan medali di Paris dari cabang olahraga (cabor), yang biasanya rutin menghasilkan medali emas di pesta olahraga terakbar itu.

Medali perunggu itu pun menjadi medali Olimpiade pertama dalam karier pemain berusia 24 tahun tersebut. Dia jugalah yang membuka keran medali Indonesia di Olimpiade Paris 2024, sebelum akhirnya mendapat dua medali emas dari Veddriq Leonardo (panjat tebing) dan Rizki Juniansyah (angkat besi).

Mikha Angelo dan Gregoria Mariska Tunjung

Selain itu, Gregoria melepas dahaga medali Olimpiade dari sektor tunggal putri Indonesia. Terakhir kali prestasi itu didapat adalah ketika Maria Kristin membawa pulang medali perunggu dalam edisi Beijing 2008.

Mikha yang menyaksikan langsung Gregoria bertanding di Paris pun tak dapat menutupi rasa bangganya saat menemani sang kekasih pulang ke Tanah Air. Gregoria kembali pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Mikha menilai calon istrinya itu sangat layak meraih medali perunggu Olimpiade 2024. Pasalnya, Gregoria dinilai telah berjuang melewati banyak rintangan hingga bisa sampai ke titik ini.

“Perasaannya yang pasti bangga banget, seneng banget karena aku menemani dia enggak cuma di Olimpiade kemarin. Sudah banyak banget hal yang dilalui jadi perjuangannya bertahun-tahun ini dan akhirnya di Olimpiade ini pas banget dapet berkah untuk bisa dapet perunggu, bangga dan seneng banget,” kata Mikha kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat, 9 Agustus 2024.

“Aku rasa dengan segala perjuangannya dia layak dapat medali ini,” tambahnya.

