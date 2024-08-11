Olimpiade Paris 2024 Tim Ad Hoc PBSI Minta Maaf Bulu Tangkis Tak Sumbang Medali Emas

JAKARTA – Enam wakil di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis gagal menyumbang medali emas pada Olimpiade Paris 2024. Humas Tim Ad Hoc PBSI, Yuni Kartika, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Terdapat enam wakil yang turun di cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian/Muhammad Aridanto, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Sayangnya, hanya Gregoria saja yang berhasil menyabet medali di Olimpiade Paris 2024. Tunggal putri berusia 24 tahun itu meraih medali perunggu. Hasil ini membuat PBSI menjadi sorotan karena cabor bulu tangkis diharapkan dapat mendulang emas di Olimpiade Paris 2024.

Mewakili tim Ad Hoc PBSI, Yuni menyampaikan permohonan maafnya terkait hasil minor yang didapat bulu tangkis Indonesia. Ia menekankan PBSI akan berupaya keras agar ke depannya bisa kembali menjaga tradisi medali emas Olimpiade.

BACA JUGA: Ketum KOI Sebut 2 Medali Emas di Olimpiade Paris 2024 Jadi Proses Kebangkitan Olahraga Indonesia

“Atas nama tim Ad Hoc, saya juga meminta maaf kalau hasilnya belum maksimal. Tapi kita ke depannya tentu akan berusaha lebih baik lagi untuk bisa mengembalikan tradisi medali emas dari cabor bulu tangkis,” kata Yuni di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 9 Agustus 2024.

Sementara, Gregoria telah tiba di Tanah Air pada waktu bersamaan. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu mendapat sambutan yang hangat dan apresiasi dari Yuni.