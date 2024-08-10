Sebelum Raih Emas Medali Olimpiade Paris 2024, Rizki Juniansyah Lakukan Ritual Unik Ini

PARIS - Rizki Juniansyah menjadi manusia pertama asal Indonesia yang berhasil menyabet medali emas di cabang olahraga (cabor) angkat besi Olimpiade. Menariknya dalam proses meraih medali emas itu, ada ritual unik yang dilakukan Rizki Juniansyah.

Turun di kelas 73 kg putra, Rizky memiliki ritual mencuci, mencium, hingga meminum air cucian kaki sang ibu. Menurutnya hal itu menjadi sebuah berkah dan nyatanya ritual tersebut memotivasi Rizki untuk tampil baik.

Atlet berusia 21 tahun itu merebut medali emas setelah mengukuhkan total angkatan 354 kg di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB. Raihan itu terdiri dari 155 kg di angkatan snatch dan 199 kg di angkatan clean & jerk.

Rizki yang mengemas total angkatan 354 kg unggul cukup jauh atas dua lifter lainnya. Weeraphon Wichuma asal Thailand yang meraih perak mencatat total angkatan 346 kg, sementara Bozhidar Andreev asal Bulgaria yang meraih perunggu mencatat 344 kg.

Pencapaian yang tidak akan terlupakan dalam hidup Rizki. Pasalnya, dia merupakan debutan Olimpiade dan langsung berhasil menyumbang medali emas untuk Indonesia. Berbagai sejarah pun juga berhasil dia ciptakan.

Keberhasilan ini tak luput dari dukungan langsung keluarganya di Paris. Diketahui, NOC Indonesia menerbangkan ibu Rizki, Yeni Rohaeni Durachim dan kakaknya, Riska Anjani Yasin.

"Kehadiran keluarga dan itu support nomor satu,” kata Rizki dalam rilis NOC Indonesia, Jumat (9/8/2024).