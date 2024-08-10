Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Sabtu 10 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB: Tempel Filipina, Indonesia Dekati 30 Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |07:52 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Sabtu 10 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB: Tempel Filipina, Indonesia Dekati 30 Besar!
Atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
KLASEMEN sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu (10/8/2024) hingga pukul 07.00 WIB menarik untuk diketahui, pasalnya kontingen Indonesia saat ini sudah mendekati 30 besar dan mulai menempel Filipina.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Filipina adalah wakil Asia Tenggara yang mampu tampil apik di Olimpiade Paris 2024. Bagaimana tidak, disaat negara-negara Asia Tenggara lain belum mendapatkan medali, Filipina justru mampu merebut dua medali emas.

Kedua medali emas itu didapatkan dari orang yang sama, yakni Carlos Edriel Yulo. Carlos Edriel sendiri adalah atlet senam andalan Filipina yang memenangkan nomor floor exercise putra dan vault putra.

Namun, kini Filipina tidak sendirian. Sebab Indonesia pun sudah mengantongi dua medali emas berkat cabang olahraga (cabor) panjat tebing dan angkat besi.

Veddriq Leonardo

Dari cabor panjat tebing, medali emas Indonesia dipersembahkan oleh Veddriq Leonardo. Ia tampil apik saat merebut medali emas di nomor speed putra.

Lalu medali emas kedua yang datang dari cabor angkat besi diraih oleh Rizki Juniansyah. Turun di kelas 73 kg putra, Rizki menjadi manusia pertama Indonesia yang merebut medali emas di cabor angkat besi Olimpiade sekaligus emas pertama di luar cabor bulu tangkis pada ajang Olimpiade.

Halaman:
1 2
