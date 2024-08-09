IBL 2024 Berakhir, Menpora Dito Ariotedjo Senang Sistem Home-Away Tingkatkan Atmosfer Kompetisi

TANGERANG – Indonesian Basketball League (IBL) 2024 berakhir sukses usai menerapkan sistem home-away untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi basket Tanah Air tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo, pun mengapresiasi sistem tersebut dan menilai home-away berhasil meningkatkan atmosfer kompetisi serta pengalaman lebih untuk para pemain dan penonton.

IBL 2024 baru saja menyelesaikan musimnya pada akhir pekan lalu. Pelita Jaya Jakarta berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Satria Muda Jakarta dengan skor 73-65 pada Game 3 yang digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Banten, pada Minggu, 4 Agustus 2024.

Menpora Dito pun hadir langsung menyaksikan pertandingan tersebut. Dia ditemani oleh Ketua Umum Perbasi, Danny Kosasih, CEO Indonesian Basketball League (IBL), Junas Miradiarsyah dan Sekjen Perbasi, Nirmala Dewi.

Menpora Dito pun memberikan trofi IBL 2024 kepada Pelita Jaya. Dia mengaku sangat menikmati keseruan pertandingan puncak yang mempertemukan dua tim terbaik di IBL saat ini tersebut.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pelita Jaya yang sudah meraih juara IBL 2024. Final ini mempertemukan dua tim besar, Pelita Jaya dan Satria Muda Pertamina," kata Dito dilansir dari laman resmi Kemenpora, Jumat (9/8/2024).

"Ini adalah pertandingan yang sangat seru dan menegangkan, dan kemenangan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua tim dan pemain di liga untuk terus berkembang dan berprestasi," tambahnya.