HOME SPORTS BASKET

IBL 2024 Berakhir, Menpora Dito Ariotedjo Senang Sistem Home-Away Tingkatkan Atmosfer Kompetisi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |01:00 WIB
IBL 2024 Berakhir, Menpora Dito Ariotedjo Senang Sistem Home-Away Tingkatkan Atmosfer Kompetisi
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

TANGERANG – Indonesian Basketball League (IBL) 2024 berakhir sukses usai menerapkan sistem home-away untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi basket Tanah Air tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo, pun mengapresiasi sistem tersebut dan menilai home-away berhasil meningkatkan atmosfer kompetisi serta pengalaman lebih untuk para pemain dan penonton.

IBL 2024 baru saja menyelesaikan musimnya pada akhir pekan lalu. Pelita Jaya Jakarta berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Satria Muda Jakarta dengan skor 73-65 pada Game 3 yang digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Banten, pada Minggu, 4 Agustus 2024.

Menpora Dito pun hadir langsung menyaksikan pertandingan tersebut. Dia ditemani oleh Ketua Umum Perbasi, Danny Kosasih, CEO Indonesian Basketball League (IBL), Junas Miradiarsyah dan Sekjen Perbasi, Nirmala Dewi.

Menpora Dito pun memberikan trofi IBL 2024 kepada Pelita Jaya. Dia mengaku sangat menikmati keseruan pertandingan puncak yang mempertemukan dua tim terbaik di IBL saat ini tersebut.

Pelita Jaya juara IBL 2024

"Saya mengucapkan selamat kepada Pelita Jaya yang sudah meraih juara IBL 2024. Final ini mempertemukan dua tim besar, Pelita Jaya dan Satria Muda Pertamina," kata Dito dilansir dari laman resmi Kemenpora, Jumat (9/8/2024).

"Ini adalah pertandingan yang sangat seru dan menegangkan, dan kemenangan ini bisa menjadi inspirasi bagi semua tim dan pemain di liga untuk terus berkembang dan berprestasi," tambahnya.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/36/3071923/bangganya-brandon-jawato-juara-ibl-all-indonesian-2024-bersama-pelita-jaya-gelar-ini-berarti-segalanya-FaCRW6LRwc.jpg
Bangganya Brandon Jawato Juara IBL All Indonesian 2024 Bersama Pelita Jaya: Gelar Ini Berarti Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071625/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-hajar-satria-muda-di-gim-3-pelita-jaya-juara-c7jz9gjruB.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Hajar Satria Muda di Gim 3, Pelita Jaya Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071378/sikat-satria-muda-di-game-2-final-ibl-all-indonesian-2024-ini-kunci-sukses-pelita-jaya-oR1lrKEArg.jpg
Sikat Satria Muda di Game 2 Final IBL All Indonesian 2024, Ini Kunci Sukses Pelita Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071340/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-menangi-gim-2-pelita-jaya-samakan-kedudukan-dengan-satria-muda-HUSvVFDBnq.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Menangi Gim 2, Pelita Jaya Samakan Kedudukan dengan Satria Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071317/hasil-ibl-all-indonesian-2024-dewa-united-huni-posisi-3-usai-kalahkan-prawira-bandung-TMl1w9jwxb.jpg
Hasil IBL All Indonesian 2024: Dewa United Huni Posisi 3 Usai Kalahkan Prawira Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/36/3071093/tak-mau-jadi-runner-up-lagi-youbel-sondakh-tegaskan-satria-muda-bakal-juara-ibl-all-indonesian-2024-5wJxFA5exT.jpg
Tak Mau Jadi Runner-up Lagi, Youbel Sondakh Tegaskan Satria Muda Bakal Juara IBL All Indonesian 2024
Telusuri berita Sport lainnya
