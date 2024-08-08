Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Segini Bonus yang Diterima Veddriq Leonardo Setelah Raih Emas Olimpiade Paris 2024 Cabang Olahraga Panjat Tebing?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:22 WIB
Segini Bonus yang Diterima Veddriq Leonardo Setelah Raih Emas Olimpiade Paris 2024 Cabang Olahraga Panjat Tebing?
Veddriq Leonardo menyabet medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Christophe Petit Tesson)
A
A
A

SEGINI bonus yang diterima Veddriq Leonardo setelah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024? Veddriq Leonardo memenangkan medali emas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra setelah mencatatkan 4,78 detik di partai puncak.

Ia mengalahkan atlet Panjat tebing nomor satu dunia asal China, Wu Peng, yang mengemas 4,80 detik. Medali emas ini merupakan yang pertama disabet kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

Veddriq Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

(Veddriq Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

Veddriq Leonardo juga mencatatkan diri sebagai atlet pertama yang menyumbangkan medali dari cabang olahraga panjat tebing dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade. Setelah memenangkan medali emas, berapa bonus yang diterima Veddriq Leonardo dari Pemerintah?

Untuk besaran angka belum diketahui secara pasti. Namun, Menpora Dito Ariotedjo memastikan bonus sudah disiapkan.

"Untuk hadiah, saya pastikan di Olimpiade kan sudah pasti setiap multievent pasti Bapak Presiden, pemerintah memberikan bonus berupa uang tunai, jadi itu sudah sebuah kepastian,” kata Menpora Dito.

Jika merujuk kepada bonus di Olimpiade Tokyo 2020, peraih medali emas mendapatkan Rp5,5 miliar. Angka ini bisa dibilang angka minimal yang mungkin diterima Veddriq Leonardo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
