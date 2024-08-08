Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 Setelah Veddriq Leonardo Raih Emas: Indonesia Melesat, Tinggalkan Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 setelah Veddriq Leonardo meraih emas cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra akan diulas Okezone. Tambahan satu emas membuat kontingen Indonesia melesat ke peringkat 45 klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dengan 1 emas dan 1 perunggu.

Indonesia jauh mengungguli Malaysia yang menempati peringkat 70 dunia dengan 2 perunggu. Di klasemen Perolehan medali antarnegara Asia Tenggara saat ini, Indonesia menempati peringkat tiga.

(Veddriq Leonardo meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. (Foto: Naif Muhammad/NOC Indonesia)

Peringkat teratas di kawasan Asia Tenggara untuk sementara ditempati Filipina yang menduduki peringkat 24 dunia dengan 2 emas dan 2 perunggu. Senam artistik menghadirkan dua emas bagi Filipina, sedangkan dua perunggu dari cabang olahtara Tinju.

Selanjutnya ada Thailand yang menempati peringkat 31 dunia dengan 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Kontingen Indonesia masih berpeluang mendapatkan medali dari cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg.

Lifter asal Banten, Rizki Juniansyah, akan turun pada partai final yang berlangsung pada Jumat 9 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB. Rizki Juniansyah berpeluang meraih medali emas.

Pesaing terberatnya adalah lifter asal China, Shi Zhiyong. Menarik menanti hasil yang didapat Rikzi Juniansyah malam ini.