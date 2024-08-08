Profil Veddriq Leonardo, Atlet Panjat Tebing Indonesia Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

PROFIL Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing Indonesia peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Veddriq berhasil menyumbang medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor speed putra Olimpiade Paris 2024.

Veddriq meraih medali emas usai tampil apik di Le Bourget Sport Climbing Venue, Paris, Prancis, pada Kamis (8/8/2024) sore WIB. Medali emas itu ia raih usai mengalahkan wakil China, Wu Peng.

Perjalanan Veddriq mendapatkan medali emas dimulai dari penampilan apik di sesi kualifikasi seeding dan kualifikasi elimination. Setelahnya di babak perempatfinal, Veddriq sukses mengalahkan wakil tuan rumah, Bassa Mawem.

Melawan Mawem yang hanya bisa membukukan 5,26 detik, Veddriq mampu menang usai mencatatkan waktu 4,88 detik. Usai kemenangan itu, Veddriq berjumpa wakil Iran, Reza Alipour di semifinal.

Veddriq pun menang di semifinal berkat membukukan waktu Melawan Reza Alipour dengan waktu 4,78 detik, mengalahkan waktu Reza 4,84 detik.

Pada laga final, Veddriq berhasil merebut medali . Itulah perjalanan Veddriq meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Veddriq jelas menjadi pahlawan di Olimpiade Paris 2024, karenanya marih mengenal sedikit profil dari Veddriq.

Veddriq sendiri memang menjadi andalan Indonesia di cabor panjat tebing. Ia pun mengenal panjat tebing sejak di bangku SMA.