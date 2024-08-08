Veddriq Leonardo Catat Sejarah sebagai Atlet Panjat Tebing Indonesia Pertama yang Raih Medali Emas di Olimpiade

Veddriq Leonardo menjadi atlet panjat tebing Indonesia pertama yang raih emas di Olimpiade (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'as/Canon Indonesia)

PARIS - Veddriq Leonardo berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan ini pun memberikan sejarah baru bagi dunia olahraga Indonesia.

Untuk pertama kalinya, cabang olahraga (cabor) panjat tebing berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Olimpiade. Jika selama ini, medali emas di Olimpiade selalu datang dari cabor bulu tangkis, kali ini cabor panjat tebing mampu unjuk gigi.

Selain itu, Veddriq tampil menjadi atlet panjat tebing Indonesia pertama yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade. Bahkan untuk saat ini, ia menjadi satu-satunya atlet panjat tebing Indonesia yang berhasil menyumbangkan medali untuk Merah Putih di ajang empat tahun itu.

Veddriq sukses meraih medali emas usai tampil gemilang di final nomor speed putra di Olimpiade Paris. Berlangsung di Le Bourget Climbing Venue, Paris, Prancis, Kamis (8/8/2024) sore WIB, atlet berusia 27 tahun itu berhasil mengalahkan Wu Peng asal China di partai puncak.

Pemain kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat itu, Veddriq menang dengan catatan waktu 4,75 detik. Sedangkan Wu meraih waktu 4,77 detik yang berselisih 0,02 detik. Angka tersebut memastikan Indonesia meraih medali emas.

Veddriq menunjukkan konsistensinya sejak babak perempatfinal yang berlangsung hari ini. Pada babak perempatfinal, ia berhasil mengalahkan Bassa Mawem asal Prancis, dengan catatan waktu 4,88 detik.