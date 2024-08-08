Olimpiade Paris 2024: Gagal Raih Medali, Eko Yuli Klaim Sudah Berusaha Maksimal

LIFTER andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan, gagal membawa pulang medali dari Olimpiade Paris 2024. Eko yang tampil sambil melawan cedera mengakui telah berjuang sampai titik darah penghabisan.

Dari tiga kali percobaan angkatan snatch, Eko gagal di angkatan pertama 135 kg, lalu berhasil di angkatan kedua 135 kg. Di angkatan ketiga, Eko yang menaikan angkatan menjadi 139kg kembali gagal.

Kemudian, nasib kurang baik harus didapat Eko pada angkatan clean and jerk 162 kg. Lifter kelahiran Lampung itu juga gagal tiga kali dalam percobaannya. Dia bahkan sempat terjatuh setelah gagal mengangkat beban 165 kg.

Pada momen itu, Eko langsung memegang kaki paha samping kanannya. Ternyata, lifter berusia 35 tahun itu tampil dengan dibaluti cedera lutut sejak tahun lalu dan paha kanan dari bulan lalu.

Eko pun menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Tanah Air karena gagal membawa pulang medali di Olimpiade edisi kali ini. Dia mengungkapkan telah berjuang semaksimal mungkin.

"Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena belum bisa memberikan medali. Tapi saya sudah mencoba untuk mengeluarkan semua kemampuan saya sampai titik darah terakhir," kata Eko dalam rilis NOC Indonesia, Kamis (8/8/2024).