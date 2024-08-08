Mengapa Pebulutangkis Asal Belgia Lianne Tan Lancar Bahasa Indonesia di Olimpiade Paris 2024? Ini Alasannya

KENAPA pebulutangkis asal Belgia, Lianne Tan lancar berbahasa Indonesia di Olimpiade Paris 2024? Ternyata ada alasan mengapa Lianne Tan mengerti bahasa Indonesia.

Nama pebulutangkis tunggal putri asal Belgia, Lianne Tan menjadi sorotan pecinta bulutangkis tanah air. Bukan karena performanya di Olimpiade Paris 2024, akan tetapi dirinya menjadi perhatian karena berkomunikasi dengan pelatihnya menggunakan Bahasa Indonesia.

Momen unik ini terjadi di pertandingan fase grup Olimpiade Paris 2024 yang mempertemukan Lianne Tan dengan tunggal putri andalan Thailand, Ratchanok Intanon. Saat jeda interval game pertama, Lianne yang dalam posisi tertinggal 11-6 mendapat arahan dari pelatihnya, Indra Bagus Ade Chandra.

Menariknya, sang pelatih tidak memberikan instruksi dengan menggunakan Bahasa Inggris maupun Bahasa Belgia. Akan tetapi, ia justru memberikan instruksi dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Di sisi lain, Lianne Tan pun tidak terlihat kebingungan. Pebulutangkis Belgia berusia 33 tahun itu tampak memperhatikan dengan seksama dan menganggukkan kepala tanda memahami instruksi yang diberikan.

"Ke ini dulu ya, jangan langsung nembak dulu dianya ini lebih enak sampingnya. Dia sampingnya lebih enak. Coba dicok dulu nggak ada masalah biar dia lari ke depan. Tapi dia depannya dia bakal coba untuk ngambil duluan. Jadi kalau dia ngambil duluan, dorongnya itu agak cepet jangan main di depan lagi.” kata pelatih Lianne Tan, Indra Bagus Ade Chandra saat memberikan instruksi.