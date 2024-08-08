Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengapa Pebulutangkis Asal Belgia Lianne Tan Lancar Bahasa Indonesia di Olimpiade Paris 2024? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |22:02 WIB
Mengapa Pebulutangkis Asal Belgia Lianne Tan Lancar Bahasa Indonesia di Olimpiade Paris 2024? Ini Alasannya
Tunggal putri asal Belgia, Lianne Tan. (Foto: EPA-EFE/Rodrigo Jimenez)
A
A
A

KENAPA pebulutangkis asal Belgia, Lianne Tan lancar berbahasa Indonesia di Olimpiade Paris 2024? Ternyata ada alasan mengapa Lianne Tan mengerti bahasa Indonesia.

Nama pebulutangkis tunggal putri asal Belgia, Lianne Tan menjadi sorotan pecinta bulutangkis tanah air. Bukan karena performanya di Olimpiade Paris 2024, akan tetapi dirinya menjadi perhatian karena berkomunikasi dengan pelatihnya menggunakan Bahasa Indonesia.

Momen unik ini terjadi di pertandingan fase grup Olimpiade Paris 2024 yang mempertemukan Lianne Tan dengan tunggal putri andalan Thailand, Ratchanok Intanon. Saat jeda interval game pertama, Lianne yang dalam posisi tertinggal 11-6 mendapat arahan dari pelatihnya, Indra Bagus Ade Chandra.

Menariknya, sang pelatih tidak memberikan instruksi dengan menggunakan Bahasa Inggris maupun Bahasa Belgia. Akan tetapi, ia justru memberikan instruksi dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Lianne Tan

Di sisi lain, Lianne Tan pun tidak terlihat kebingungan. Pebulutangkis Belgia berusia 33 tahun itu tampak memperhatikan dengan seksama dan menganggukkan kepala tanda memahami instruksi yang diberikan.

"Ke ini dulu ya, jangan langsung nembak dulu dianya ini lebih enak sampingnya. Dia sampingnya lebih enak. Coba dicok dulu nggak ada masalah biar dia lari ke depan. Tapi dia depannya dia bakal coba untuk ngambil duluan. Jadi kalau dia ngambil duluan, dorongnya itu agak cepet jangan main di depan lagi.” kata pelatih Lianne Tan, Indra Bagus Ade Chandra saat memberikan instruksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement