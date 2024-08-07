Advertisement
NETTING

Biodata dan Agama Indra Bagus Ade Chandra, Suami sekaligus Pelatih Pebulutangkis Cantik Belgia Lianne Tan yang Asli Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |21:00 WIB
Biodata dan Agama Indra Bagus Ade Chandra, Suami sekaligus Pelatih Pebulutangkis Cantik Belgia Lianne Tan yang Asli Indonesia
Mantan pebulu tangkis Indonesia, Indra Bagus Ade Chandra kini jadi pelatih dan suami dari pemain Belgia, Lianne Tan. (Foto: PB Djarum)
BIODATA dan agama Indra Bagus Ade Chandra menjadi sorotan pecinta bulutangkis Tanah Air. Sebab, suami sekaligus pelatih pebulutangkis cantik Belgia, Lianne Tan itu viral lantaran memberi instruksi kepada Lianne dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Momen unik ini terjadi saat Lianne Tan bertanding di babak fase grup Olimpiade Paris 2024 menghadapi wakil Thailand, Ratchanok Intanon. Kala itu, tunggal putri andalan Belgia itu kesulitan menghadapi permainan Intanon yang membuatnya tertinggal 11-6 di interval game pertama.

Saat jeda interval, Lianne Tan mendapat arahan dari pelatih yang sekaligus juga suaminya asal Indonesia, Indra Bagus Ade Chandra. Menariknya, keduanya berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak tampak adanya kebingungan sama sekali.

"Ke ini dulu ya, jangan langsung nembak dulu dianya ini lebih enak sampingnya. Dia sampingnya lebih enak. Coba dicok dulu nggak ada masalah biar dia lari ke depan. Tapi dia depannya dia bakal coba untuk ngambil duluan. Jadi kalau dia ngambil duluan, dorongnya itu agak cepet jangan main di depan lagi." kata Indra Bagus pada Lianne Tan.

Lianne Tan

Perlu diketahui,Indra Bagus Ade Chandra merupakan mantan pebulutangkis asli Indonesia yang lahir di Jakarta pada 13 Juli 1987. Namun semasa aktif menjadi atlet, ia lebih memilih untuk membela negara-negara lain sepanjang karirnya.

Indra sempat menjalani karir di Indonesia dengan bergabung bersama klub PB Jaya Raya dan PB Tangkas. Di dua klub ini, penampilannya terbilang impresif sehingga dirinya kemudian dipanggil untuk bergabung bersama ke Pelatnas PBSI.

