Pertama Kalinya Setelah 5 Olimpiade, Eko Yuli Irawan Gagal Raih Medali

LIFTER Indonesia, Eko Yuli Irawan, gagal raih medali di Olimpiade Paris 2024. Hal ini membuat Eko Yuli pertama kalinya setelah 5 Olimpiade, gagal meraih medali.

Turun di kelas 61 kilogram (kg) putra, Eko tak mendapatkan satu pun medali setelah gagal pada angkatan Clean & Jerk di South Paris Arena 8, Prancis pada Rabu (7/8/2024) malam WIB. Padahal, Eko sebelumnya mampu menempati posisi kedua di angkatan Snatch.

Pada angkatan Snatch, Eko mampu mengangkat beban seberat 135 kg di angkatan keduanya. Sedangkan, pada angkatan pertama, dia gagal. Lalu, pada angkatan ketiga dengan angkatan 139 kg, ini harus dianulir.

Dengan hasil tersebut, Eko berada di peringkat kedua. Atlet asal Lampung tersebut hanya kalah dari wakil China, Li Fabin, yang membukukan angkatan Snatch terbaiknya di angka 143 kg.