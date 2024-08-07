Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pertama Kalinya Setelah 5 Olimpiade, Eko Yuli Irawan Gagal Raih Medali

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |23:17 WIB
Pertama Kalinya Setelah 5 Olimpiade, Eko Yuli Irawan Gagal Raih Medali
Eko Yuli Irawan gagal raih medali di Olimpiade Paris 2024. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

LIFTER Indonesia, Eko Yuli Irawan, gagal raih medali di Olimpiade Paris 2024. Hal ini membuat Eko Yuli pertama kalinya setelah 5 Olimpiade, gagal meraih medali.

Turun di kelas 61 kilogram (kg) putra, Eko tak mendapatkan satu pun medali setelah gagal pada angkatan Clean & Jerk di South Paris Arena 8, Prancis pada Rabu (7/8/2024) malam WIB. Padahal, Eko sebelumnya mampu menempati posisi kedua di angkatan Snatch.

Eko Yuli Irawan. Foto: NOC Indonesia

Pada angkatan Snatch, Eko mampu mengangkat beban seberat 135 kg di angkatan keduanya. Sedangkan, pada angkatan pertama, dia gagal. Lalu, pada angkatan ketiga dengan angkatan 139 kg, ini harus dianulir.

Dengan hasil tersebut, Eko berada di peringkat kedua. Atlet asal Lampung tersebut hanya kalah dari wakil China, Li Fabin, yang membukukan angkatan Snatch terbaiknya di angka 143 kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement