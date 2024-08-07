Desak Made Rita Kusuma Dewi Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?

DESAK Made Rita Kusuma Dewi berpeluang memberikan medali emas bagi Indonesia saat turun di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri Olimpiade Paris 2024. Prediksi ini muncul karena atlet 23 tahun ini tampil meyakinkan di sesi kualifikasi yang berlangsung Senin, 5 Agustus 2024.

Dalam sesi kualifikasi, Desak Made Rita mencatatkan waktu terbaik ketiga dengan 6,385 detik. Ia hanya kalah dari atlet asal Polandia Aleksandra Miroslaw (6,06 detik) dan Emma Hunt (Amerika Serikat, 6,36 detik).

(Desak Made Rita saat turun di babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

Sesuai jadwal, Desak Made Rita akan turun di babak Perempatfinal melawan wakil asal China, Deng Lijuan. Di babak kualifikasi, Deng Lijuan menempati posisi enam dengan 6,40 detik.

Secara Catatan waktu, Desak Made Rita dan Deng Lijuan masuk kategori tipis. Karena itu, persaingan sengit bakal dirasakan Desak Made Rita di babak Perempatfinal yang berlangsung pada Rabu (7/8/2024) pukul 17.41 WIB.

Lantas kelar babak kualifikasi, apa target Desak? Ia menargetkan setidaknya bisa finis podium alias meraih medaih di Olimpiade Paris 2024.

“Hasilnya masih belum oke. Catatan waktu sih saya tidak terlalu mikirin, desak maunya ya podium. Lumayan, sedikit grogi, belum lega, sebelum podium belum lega,” kata Desak Made dalam rilis NOC Indonesia yang diterima Okezone.