Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Desak Made Rita Kusuma Dewi Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |06:30 WIB
Desak Made Rita Kusuma Dewi Persembahkan Medali Emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024?
Desak Made Rita Kusuma Dewi berpeluang mendapatkan medali di Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE/Anthony Anex)
A
A
A

DESAK Made Rita Kusuma Dewi berpeluang memberikan medali emas bagi Indonesia saat turun di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri Olimpiade Paris 2024. Prediksi ini muncul karena atlet 23 tahun ini tampil meyakinkan di sesi kualifikasi yang berlangsung Senin, 5 Agustus 2024.

Dalam sesi kualifikasi, Desak Made Rita mencatatkan waktu terbaik ketiga dengan 6,385 detik. Ia hanya kalah dari atlet asal Polandia Aleksandra Miroslaw (6,06 detik) dan Emma Hunt (Amerika Serikat, 6,36 detik).

Desak Made Rita saat turun di babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

(Desak Made Rita saat turun di babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024. (Foto: EPA-EFE)

Sesuai jadwal, Desak Made Rita akan turun di babak Perempatfinal melawan wakil asal China, Deng Lijuan. Di babak kualifikasi, Deng Lijuan menempati posisi enam dengan 6,40 detik.

Secara Catatan waktu, Desak Made Rita dan Deng Lijuan masuk kategori tipis. Karena itu, persaingan sengit bakal dirasakan Desak Made Rita di babak Perempatfinal yang berlangsung pada Rabu (7/8/2024) pukul 17.41 WIB.

Lantas kelar babak kualifikasi, apa target Desak? Ia menargetkan setidaknya bisa finis podium alias meraih medaih di Olimpiade Paris 2024.

“Hasilnya masih belum oke. Catatan waktu sih saya tidak terlalu mikirin, desak maunya ya podium. Lumayan, sedikit grogi, belum lega, sebelum podium belum lega,” kata Desak Made dalam rilis NOC Indonesia yang diterima Okezone.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement