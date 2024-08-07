Jadwal Wakil Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Hari Ini: Potensi 3 Medali Lewat Desak Made, Rajiah Sallsabillah dan Eko Yuli Irawan!

Desak Made Rita Kusuma Dewi akan tampil mewakili Indonesia di Olimpiade Paris 2024 pada Rabu 7 Agustus sore WIB (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al'As/Canon Indonesia)

JADWAL wakil Indonesia di Olimpiade Paris 2024 hari ini, Rabu (7/8/2024) sudah diketahui. Ada potensi medali dari tiga atlet lewat Desak Made Rita dan Rajiah Salsabillah (panjat tebing) dan Eko Yuli Irawan (angkat besi).

Cabor panjat tebing akan membuka perjuangan Indonesia yang diwakili oleh dua atlet yakni Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Rajiah Sallsabillah. Kedua atlet tersebut akan turun di nomor speed putri dan sudah memasuki babak perempatifnal.

Babak perempatfinal akan dimulai pukul 17.35 WIB, namun Rajiah yang akan mengawali langkahnya lebih dulu bertanding pada pukul 17.39 WIB. Ia akan bertemu bertemu wakil Amerika Serikat, Emma Hunt. Lalu, Desak Made akan bertanding pada pukul 17.41 WIB melawan Deng Lijuan asal China.

Jika Rajiah dan Desak Made berhasil melewati babak perempatfinal, mereka akan saling bertemu di babak semifinal. Itu berarti, Indonesia sudah bisa menyegel satu tiket ke final dan dipastikan mendapatkan medali minimal perak.

Laga semifinal dan perebutan medali sendiri juga akan dilangsungkan pada Rabu (7/8/2024). Laga tersebut akan dimulai secara berkelanjutan dari babak perempatfinal hingga perebutan medali emas.

Sementara itu, dari cabor angkat besi akan ada Eko Yuli Irawan yang turun di nomor 61 kg putra. Ia akan memulai kompetisinya pada pukul 20.00 WIB dan bersaing dengan 11 lifter lainnya.