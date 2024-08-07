Advertisement
NETTING

Target Gregoria Mariska Setelah Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |03:08 WIB
Target Gregoria Mariska Setelah Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024
Gregoria Mariska Tunjung resmi raih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI)
PARIS - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, membeberkan targetnya usai meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Dia menargetkan untuk meraih gelar juara di sisa turnamen BWF tahun ini.

Gregoria sukses merebut medali perunggu Olimpiade Paris 2024 setelah Carolina Marin memutuskan mundur di babak semifinal. Dia menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang berhasil meraih medali di ajang tersebut, setelah lima wakil lainnya gugur.

Gregoria Mariska Tunjung

Pencapaian medali perunggu ini menjadi yang sangat manis bagi pebulu tangkis kelahiran Wonogiri itu. Karena bisa dibilang, ini adalah pencapaian tertinggi Gregoria selama kariernya.

Lalu, apa target Gregoria selanjutnya setelah berhasil membawa pulang medali perunggu ke Indonesia? Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa dirinya akan kembali fokus menatap agenda BWF World Tour yang ada.

“Kalau untuk ke depannya mungkin karena enggak ada turnamen multievent lagi yang seperti ini, jadi kayaknya akan fokus ke World Tour,” ujar Gregoria dalam jumpa pers daring pada Senin 5 Agustus 2024.

