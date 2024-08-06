Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Gregoria Mariska Alami Perubahan Jadwal Pulang Usai Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |17:21 WIB
Penyebab Gregoria Mariska Alami Perubahan Jadwal Pulang Usai Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024
Gregoria Mariska Tunjung resmi raih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

PENYEBAB Gregoria Mariska alami perubahan jadwal pulang usai raih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Gregoria dijadwalkan baru akan pulang pada Jumat 9 Agustus 2024.

Ya, Gregoria Mariska diketahui mengalami perubahan jadwal pulang usai meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Hal itu diketahui melalui keterangan resmi PBSI.

Pengumuman itu disampaikan saat PBSI menyampaikan juga kronologi tim bulu tangkis Indonesia mendapat musibah di Paris pada Senin 5 Agustus 2024 sore waktu setempat. Diketahui, manajer tim Indonesia, Armand Darmadji, mengalami kemalingan di Paris, hingga uang yang berada dalam tasnya lenyap hampir mencapai Rp1 miliar.

Gregoria Mariska Tunjung

Diketahui, uang tersebut merupakan uang rombongan tim PBSI. Tidak hanya uang saja, kartu kredit dan paspor juga berada dalam tas tersebut juga raib. Armand pun melaporkan kejadian tersebut ke KBRI Paris dan mendapat bantuan maksimal dari staf KBRI Paris serta kepolisian setempat.

Meski mengalami musibah seperti itu, PBSI memastikan insiden tersebut tidak mempengaruhi jadwal kepulangan tim bulu tangkis ke Indonesia. Diketahui, tim bulu tangkis Indonesia akan mendarat di Tanah Air pada Rabu 7 Agustus 2024.

“Jadwal kepulangan timnas bulu tangkis tidak terganggu dan berjalan seperti rencana semula, yakni pada tanggal 7 Agustus 2024,” tulis pernyataan resmi PBSI, Selasa (6/8/2024).

Adapun yang akan tiba di Indonesia besok adalah pelatih serta ofisial tim bulu tangkis Indonesia lainnya. Mereka adalah masing-masing sektor, seperti Aryono Miranat, Herry Iman Pierngadi, Herli Djaenudin, Eng Hian, Rionny Mainaky, Irwansyah, Yansen Alpina, dan Nanang Himawan Kusuma.

Halaman:
1 2
