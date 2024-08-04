Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Dapat Suntikan Semangat dari Sekjen PBSI Komjen Fadil Imran Jelang Tampil di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |12:04 WIB
Gregoria Mariska Dapat Suntikan Semangat dari Sekjen PBSI Komjen Fadil Imran Jelang Tampil di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)
A
A
A

GREGORIA Mariska Tunjung mendapat suntikan semangat dari Sekjen PBSI, Komjen Fadil Imran jelang tampil di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024. Gregoria terlihat berbincang dengan Komjen Fadil Imran di tengah latihan sebelum menghadapi pertandingan babak empat besar.

Meski menjadi pengalaman pertama, Gregoria tak ingin tertekan tampil di babak empat besar. Pemain jebolan PB Mutiara Cardinal itu berharap bisa tampil lepas.

"Saya tidak mau berpikir terlalu banyak yang membuat saya lebih tertekan,” ujar Gregoria usai pertandingan perempatfinal kemarin.

Seperti diketahui, Gregoria Mariska melaju ke semifinal usai sukses mengalahkan wakil Thailand, Ratchanok Intanon di Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis pada Sabtu (3/8/2024). Tunggal putri asal Wonogiri itu berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 25-23, dan 21-9.

Sekadar diketahui, kemenangan ini membuat Gregoria memperbaiki rekor pertemuan melawan Ratchanok Intanon. Dengan hasil ini, Gregoria kini mengoleksi dua kemenangan dari 10 pertemuan dengan Ratchanok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement