Gregoria Mariska Dapat Suntikan Semangat dari Sekjen PBSI Komjen Fadil Imran Jelang Tampil di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024

GREGORIA Mariska Tunjung mendapat suntikan semangat dari Sekjen PBSI, Komjen Fadil Imran jelang tampil di Semifinal Badminton Olimpiade Paris 2024. Gregoria terlihat berbincang dengan Komjen Fadil Imran di tengah latihan sebelum menghadapi pertandingan babak empat besar.

Meski menjadi pengalaman pertama, Gregoria tak ingin tertekan tampil di babak empat besar. Pemain jebolan PB Mutiara Cardinal itu berharap bisa tampil lepas.

"Saya tidak mau berpikir terlalu banyak yang membuat saya lebih tertekan,” ujar Gregoria usai pertandingan perempatfinal kemarin.

Seperti diketahui, Gregoria Mariska melaju ke semifinal usai sukses mengalahkan wakil Thailand, Ratchanok Intanon di Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis pada Sabtu (3/8/2024). Tunggal putri asal Wonogiri itu berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 25-23, dan 21-9.

Sekadar diketahui, kemenangan ini membuat Gregoria memperbaiki rekor pertemuan melawan Ratchanok Intanon. Dengan hasil ini, Gregoria kini mengoleksi dua kemenangan dari 10 pertemuan dengan Ratchanok.