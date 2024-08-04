Olimpiade 2024: Gregoria Mariska Sadar An Se Young Bukan Lawan Mudah di Semifinal

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sadar An Se Young bukan lawan mudah baginya di Semifinal Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, dia tak memikirkan hasilnya, namun bakal berjuang sekuat tenaga untuk memberikan performa terbaiknya.

Gregoria berhasil melangkah ke semifinal Olimpiade Paris 2024 setelah mengalahkan jagoan Thailand, Ratchanok Intanon, di perempat final yang digelar pada Sabtu (3/8/2024) siang WIB. Dia menang dua gim langsung dengan skor 25-23 dan 21-9.

Di atas kertas, pemain ranking tujuh dunia itu selanjutnya bakal bersua dengan pemain terbaik di dunia saat ini, An Se Young. Dia pun punya rekor buruk menghadapi bintang Korea Selatan itu.

Dari tujuh pertemuan di antara mereka, Gregoria selalu menelan kekalahan. Pertemuan terakhir mereka sendiri terjadi di semifinal Singapore Open 2024 pada awal Juni lalu di mana pemain kelahiran Wonogiri itu tumbang dengan skor 14-21 dan 21-23 dari An Se Young.

BACA JUGA:

Oleh karena itu, pemain berusia 24 tahun tersebut sadar perjuangannya bakal sangat berat untuk melawan An Se Young. Dia pun mengaku akan fokus untuk berjuang sekeras mungkin untuk menunjukkan performa terbaiknya ketimbang memikirkan hasil akhirnya.

“An Se Young pastinya adalah lawan yang susah. Saya mau berusaha sebaik mungkin menampilkan yang terbaik yang saya punya,” kata Gregoria dilansir dari rilis PBSI, Minggu (4/8/2024).