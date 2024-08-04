Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade 2024: Gregoria Mariska Sadar An Se Young Bukan Lawan Mudah di Semifinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |09:12 WIB
Olimpiade 2024: Gregoria Mariska Sadar An Se Young Bukan Lawan Mudah di Semifinal
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sadar An Se Young bukan lawan mudah baginya di Semifinal Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, dia tak memikirkan hasilnya, namun bakal berjuang sekuat tenaga untuk memberikan performa terbaiknya.

Gregoria berhasil melangkah ke semifinal Olimpiade Paris 2024 setelah mengalahkan jagoan Thailand, Ratchanok Intanon, di perempat final yang digelar pada Sabtu (3/8/2024) siang WIB. Dia menang dua gim langsung dengan skor 25-23 dan 21-9.

 

Di atas kertas, pemain ranking tujuh dunia itu selanjutnya bakal bersua dengan pemain terbaik di dunia saat ini, An Se Young. Dia pun punya rekor buruk menghadapi bintang Korea Selatan itu.

Dari tujuh pertemuan di antara mereka, Gregoria selalu menelan kekalahan. Pertemuan terakhir mereka sendiri terjadi di semifinal Singapore Open 2024 pada awal Juni lalu di mana pemain kelahiran Wonogiri itu tumbang dengan skor 14-21 dan 21-23 dari An Se Young.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, pemain berusia 24 tahun tersebut sadar perjuangannya bakal sangat berat untuk melawan An Se Young. Dia pun mengaku akan fokus untuk berjuang sekeras mungkin untuk menunjukkan performa terbaiknya ketimbang memikirkan hasil akhirnya.

“An Se Young pastinya adalah lawan yang susah. Saya mau berusaha sebaik mungkin menampilkan yang terbaik yang saya punya,” kata Gregoria dilansir dari rilis PBSI, Minggu (4/8/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement