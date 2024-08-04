Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Tak Bisa Nikmati Permainan di Sepanjang Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |01:01 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Tak Bisa Nikmati Permainan di Sepanjang Olimpiade Paris 2024
Fajar Alfian/Rian Ardianto kalah dari wakil China di perempatfinal Olimpiade Paris 2024. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)
PARIS – Pengalaman ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di ajang Olimpiade pertama mereka gagal berakhir manis. Sebab Fajar/Rian yang merupakan andalan Indonesia di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024, justru harus tersingkir di babak perempatfinal.

Pertama kali bermain di pesta olahraga multievent terbesar di dunia ternyata membuat Fajar/Rian kembali merasa gugup. Padahal, ganda putra peringkat tujuh dunia itu sudah tampil di berbagai kompetisi besar.

Sehingga rasanya aneh jika Fajar/Rian masih merasa gugup tampil di ajang sebesar Olimpiade. Namun, pasangan yang akrab disapa Fajri itu mengakui Olimpiade Paris 2024 berbeda dengan kompetisi-kompetisi mereka sebelumnya.

Menurut Fajar, ada aura berbeda kala dirinya dan Rian tampil di Olimpiade Paris 2024. Karena hal itu, Fajar/Rian menilai rasa tegang tak mampu mereka atasi dalam debut mereka di Olimpiade Paris 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)

Juara All England dua kali itu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menanggulangi rasa gugup dan tegang, tetapi ternyata aura pertandingan di ajang empat tahunan itu memang benar-benar berbeda.

“Semua atlet pasti mau tampil 100% tapi di dalam lapangan pasti ada rasa tegang dan lain-lainnya, itu yang belum bisa diatasi,” ujar Fajar, mengutip dari rilis PBSI, Minggu (4/8/2024).

