Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024: Megawati Hangestri Cs Tumbang 0-3

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |21:07 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024: Megawati Hangestri Cs Tumbang 0-3
Timnas Voli Putri Indonesia kalah dari Vietnam di SEA V League 2024. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
A
A
A

VINH PHUC – Kekalahan kembali ditelan Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia di SEA V League 2024. Terbaru, tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu kalah di laga kedua SEA V League 2024 dengsn skor 0-3 (19-25, 17-25, dan 19-25).

Pertandingan tersebut berlangsung di Vinh Phuc Gymnasium, Vinh Phuc, Vietnam pada Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Ini merupakan kekalahan kedua bagi Timnas Voli Putri Indonesia setelah dikalahkan Thailand (0-3) di laga pertama.

Jalannya Pertandingan

Pada awal set pertama, Timnas Voli Putri Indonesia berupaya keras untuk mendobrak pertahanan Vietnam. Namun demikian, tim tuan rumah berhasil menampilkan permainan solid yang sulit ditembus.

Hasilnya, Timnas Voli Putri Indonesia harus tertinggal cukup jauh dari Vietnam di awal set pertama. Terpantau, Megawati Hangestri dan kolega terus berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan lewat smash keras beruntun.

Timnas Voli Putri Indonesia

Akan tetapi, blok-blok yang diterapkan oleh Timnas Voli Putri Vietnam berujung petaka bagi Indonesia. Pada akhirnya, Timnas Voli Putri Indonesia harus mengakui kekalahan pada set pertama dari Vietnam dengan skor 19-25.

Memasuki set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia memulai pertandingan dengan baik. Mereka bermain efektif untuk membongkar pertahanan Timnas Voli Putri Vietnam. Berkali-kali, Indonesia sukses mencuri poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/43/3054623/pelatih-ungkap-penyebab-timnas-voli-putra-indonesia-jadi-runner-up-sea-v-league-2024-0qDg1wQn9f.JPG
Pelatih Ungkap Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Jadi Runner Up SEA V League 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/43/3054491/timnas-voli-putra-indonesia-raih-2-penghargaan-individu-sea-v-league-2024-Fqkr68Dwes.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia Raih 2 Penghargaan Individu SEA V League 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/43/3054169/hasil-sea-v-league-2024-seri-2-timnas-voli-putra-indonesia-runner-up-usai-kalah-1-3-dari-thailand-XTqVQiA80l.jpg
Hasil SEA V League 2024 Seri 2: Timnas Voli Putra Indonesia Runner Up Usai Kalah 1-3 dari Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/43/3054077/link-live-streaming-timnas-voli-indonesia-vs-thailand-di-sea-v-league-2024-hari-ini-hidup-mati-tim-merah-putih-R7S11HQmnw.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Thailand di SEA V League 2024 Hari Ini: Hidup Mati Tim Merah Putih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/43/3053817/hasil-sea-v-league-2024-seri-2-timnas-voli-putra-indonesia-menang-comeback-3-2-atas-vietnam-Aj7b7oYkGC.JPG
Hasil SEA V League 2024 Seri 2: Timnas Voli Putra Indonesia Menang Comeback 3-2 atas Vietnam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/43/3053762/link-live-streaming-timnas-voli-indonesia-vs-vietnam-di-sea-v-league-2024-hari-ini-agUYgXpUNo.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024 Hari Ini
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement