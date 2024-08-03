Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA V League 2024: Megawati Hangestri Cs Tumbang 0-3

VINH PHUC – Kekalahan kembali ditelan Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia di SEA V League 2024. Terbaru, tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu kalah di laga kedua SEA V League 2024 dengsn skor 0-3 (19-25, 17-25, dan 19-25).

Pertandingan tersebut berlangsung di Vinh Phuc Gymnasium, Vinh Phuc, Vietnam pada Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Ini merupakan kekalahan kedua bagi Timnas Voli Putri Indonesia setelah dikalahkan Thailand (0-3) di laga pertama.

Jalannya Pertandingan

Pada awal set pertama, Timnas Voli Putri Indonesia berupaya keras untuk mendobrak pertahanan Vietnam. Namun demikian, tim tuan rumah berhasil menampilkan permainan solid yang sulit ditembus.

Hasilnya, Timnas Voli Putri Indonesia harus tertinggal cukup jauh dari Vietnam di awal set pertama. Terpantau, Megawati Hangestri dan kolega terus berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan lewat smash keras beruntun.

Akan tetapi, blok-blok yang diterapkan oleh Timnas Voli Putri Vietnam berujung petaka bagi Indonesia. Pada akhirnya, Timnas Voli Putri Indonesia harus mengakui kekalahan pada set pertama dari Vietnam dengan skor 19-25.

Memasuki set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia memulai pertandingan dengan baik. Mereka bermain efektif untuk membongkar pertahanan Timnas Voli Putri Vietnam. Berkali-kali, Indonesia sukses mencuri poin.