Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Sabtu 3 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB: China Belum Terbendung, Indonesia Tak Terlihat

KLASEMEN sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu, 3 Agustus 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Hingga pukul 07.00 WIB China belum terbendung di posisi teratas.

Kontingen Tiongkok total mengoleksi 31 medali. Mereka sejauh ini sudah mengumpulkan 13 emas, 9 Perak dan sembilan perunggu.

Salah satu medali emas China didapat dari cabor bulutangkis lewat pasangan ganda campuran mereka, Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Pencapaian ini membuat Zheng/Huang melanjutkan tradisi emas China di nomor ganda campuran.

Pasangan peringkat satu dunia itu memastikan medali emas setelah mengalahkan ganda Korea Selatan, Kim Won Ho/Jeong Na Eun. Bermain di La Chapelle Arena, Jumat 2 Agustus 2024, Zheng/Huang menang dua game langsung dengan 21-8 dan 21-11.

Kembali ke klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024, posisi kedua ditempati kontingen tuan rumah. Prancis saat ini mengumpulkan 31 medali dengan rincian 11 emas, 12 perak dan 13 perunggu.

Kemudian Australia berada di posisi ketiga dengan 11 medali emas, enam perak dan lima perunggu. Mereka unggul dari Amerika Serikat (9 Emas, 18 perak, 16 perunggu) dan Inggris Raya (9 emas, 10 perak, 8 perunggu) yang menempati posisi empat dan lima.