SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Sabtu 3 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB: China Belum Terbendung, Indonesia Tak Terlihat

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |07:38 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024, Sabtu 3 Agustus 2024 Pukul 07.00 WIB: China Belum Terbendung, Indonesia Tak Terlihat
Berikut klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 (Foto: EPA)
KLASEMEN sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu, 3 Agustus 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Hingga pukul 07.00 WIB China belum terbendung di posisi teratas.

Kontingen Tiongkok total mengoleksi 31 medali. Mereka sejauh ini sudah mengumpulkan 13 emas, 9 Perak dan sembilan perunggu.

 

Salah satu medali emas China didapat dari cabor bulutangkis lewat pasangan ganda campuran mereka, Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Pencapaian ini membuat Zheng/Huang melanjutkan tradisi emas China di nomor ganda campuran.

Pasangan peringkat satu dunia itu memastikan medali emas setelah mengalahkan ganda Korea Selatan, Kim Won Ho/Jeong Na Eun. Bermain di La Chapelle Arena, Jumat 2 Agustus 2024, Zheng/Huang menang dua game langsung dengan 21-8 dan 21-11.

 BACA JUGA:

Kembali ke klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024, posisi kedua ditempati kontingen tuan rumah. Prancis saat ini mengumpulkan 31 medali dengan rincian 11 emas, 12 perak dan 13 perunggu.

Kemudian Australia berada di posisi ketiga dengan 11 medali emas, enam perak dan lima perunggu. Mereka unggul dari Amerika Serikat (9 Emas, 18 perak, 16 perunggu) dan Inggris Raya (9 emas, 10 perak, 8 perunggu) yang menempati posisi empat dan lima.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
