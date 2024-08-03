Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Wakil Bulu Tangkis Berguguran, Menpora Dito Harap Medali Olimpiade 2024 dari 2 Cabor Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |01:40 WIB
Wakil Bulu Tangkis Berguguran, Menpora Dito Harap Medali Olimpiade 2024 dari 2 Cabor Ini
Menpora RI, Dito Ariotedjo, berharap pada dua cabor untuk meraih medali di Olimpiade Paris 2024 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengaku sedih wakil Indonesia berguguran di cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis Olimpiade 2024. Ia berharap Tim Merah-Putih bisa mendulang medali dari cabor lain yang potensial yakni panjat tebing dan angkat besi.

Sebanyak empat dari enam wakil Indonesia di cabor bulu tangkis telah gugur di fase grup. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting (Tunggal Putra), Jonatan Christie (Tunggal Putra), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Ganda Putri), dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Ganda Campuran).

Gregoria Mariska Tunjung bermain di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs/Canon Indonesia)

Sementara yang lolos ke fase gugur hanya dua wakil saja Gregoria Mariska (Tunggal Putri) dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Ganda Putra). Hasil tersebut melahirkan catatan terburuk dalam sejarah di mana untuk kali pertama sejak bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade 1992, tidak ada tunggal putra dan ganda campuran Indonesia yang lolos ke fase gugur.

Dito menyayangkan hasil tersebut karena cabor bulu tangkis biasa menjadi pendulang medali untuk Indonesia di Olimpiade. Meski begitu, ia masih yakin Kontingen Indonesia tetap bisa mendapatkan medali dari Paris 2024 karena peluangnya besar di cabor panjat tebing dan angkat besi.

“Sejauh ini memang bulu tangkis berguguran. Tapi memang kami dari awal sudah menyampaikan, analisa kami, kita memiliki peluang besar (dapat medali) itu di wall climbing, weight lifting,” kata Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Istana Negara, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Indonesia memang punya jagoan panjat tebing yang rajin naik podium di ajang kejuaraan dunia nomor speed, yakni Veddriq Leonardo (Putra) dan Desak Made Rita Kusuma Dewi (Putri) sehingga sangat berpotensi menyabet medali di Paris 2024. Sementara, di cabor angkat besi terdapat lifter senior Eko Yuli yang telah mengoleksi dua medali perak dan dua medali perunggu di ajang empat tahunan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement