Wakil Bulu Tangkis Berguguran, Menpora Dito Harap Medali Olimpiade 2024 dari 2 Cabor Ini

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mengaku sedih wakil Indonesia berguguran di cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis Olimpiade 2024. Ia berharap Tim Merah-Putih bisa mendulang medali dari cabor lain yang potensial yakni panjat tebing dan angkat besi.

Sebanyak empat dari enam wakil Indonesia di cabor bulu tangkis telah gugur di fase grup. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting (Tunggal Putra), Jonatan Christie (Tunggal Putra), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Ganda Putri), dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Ganda Campuran).

Sementara yang lolos ke fase gugur hanya dua wakil saja Gregoria Mariska (Tunggal Putri) dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Ganda Putra). Hasil tersebut melahirkan catatan terburuk dalam sejarah di mana untuk kali pertama sejak bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade 1992, tidak ada tunggal putra dan ganda campuran Indonesia yang lolos ke fase gugur.

Dito menyayangkan hasil tersebut karena cabor bulu tangkis biasa menjadi pendulang medali untuk Indonesia di Olimpiade. Meski begitu, ia masih yakin Kontingen Indonesia tetap bisa mendapatkan medali dari Paris 2024 karena peluangnya besar di cabor panjat tebing dan angkat besi.

“Sejauh ini memang bulu tangkis berguguran. Tapi memang kami dari awal sudah menyampaikan, analisa kami, kita memiliki peluang besar (dapat medali) itu di wall climbing, weight lifting,” kata Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Istana Negara, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Indonesia memang punya jagoan panjat tebing yang rajin naik podium di ajang kejuaraan dunia nomor speed, yakni Veddriq Leonardo (Putra) dan Desak Made Rita Kusuma Dewi (Putri) sehingga sangat berpotensi menyabet medali di Paris 2024. Sementara, di cabor angkat besi terdapat lifter senior Eko Yuli yang telah mengoleksi dua medali perak dan dua medali perunggu di ajang empat tahunan tersebut.