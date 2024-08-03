Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade 2024: Berjuang di Perempatfinal, Gregoria Mariska Disemangati Kekasih dan Ibunda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |05:59 WIB
Olimpiade 2024: Berjuang di Perempatfinal, Gregoria Mariska Disemangati Kekasih dan Ibunda
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)
A
A
A

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menjadi satu-satunya wakil Tim Merah-Putih yang tersisa di cabang olahraga (cabor) bulutangkis Olimpiade Paris 2024. Sang kekasih, Mikha Angelo dan sang bunda, Fransiska Romana, pun mengirimkan pesan semangat untuknya.

Pesan semangat itu disampaikan Mikha dan Romana untuk Gregoria lewat sebuah video yang diunggah oleh akun resmi PBSI di media sosial X, @INABadminton, pada Jumat (2/8/2024). Mikha yang muncul dengan setelan kaos hitam, lebih dulu mencurahkan harapannya untuk sang kekasih yang disapanya dengan nama Ria itu.

“Ini pesan buat Ria, semoga yang sudah dipersiapkan sampai sekarang bisa dipakai nanti pas bertanding. Good luck untuk persiapannya,” kata Mikha.

“Trust all the staff, trust semua teman-teman juga, good luck,” tambahnya.

Kemudian, setelah itu sang ibu gantian menyemangati Gregoria. Tak lupa, dia mendoakan kesuksesan untuk pemain ranking tujuh dunia tersebut.

“Semangat Grego, semoga sukses di Olympic,” ucap Romana dengan tersenyum.

