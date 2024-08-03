Jadwal dan Link Live Streaming Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon di Perempatfinal Badminton Olimpiade Paris 2024

JADWAL dan link live streaming Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon di perempatfinal Badminton Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone. Laga ini akan digelar di Porte de la Chappele Arena, Paris, Prancis pada Sabtu (3/8/2024) mulai pukul 13.30 WIB.

Pertemuan nanti merupakan yang ke-10 bagi keduanya. Dalam sembilan pertemuan sebelumnya, Ratchanok Intanon dominan atas Gregoria Mariska dengan delapan kemenangan berbanding satu.

Gregoria Mariska memenangkan laga terakhir kontra Ratchanok Intanon. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Meski begitu, kemenangan dicetak Ratchanok Intanon dalam rentang 2018-2021, atau di masa-masa awal Gregoria Mariska turun di level profesional. Ketika Gregoria Mariska sudah mulai matang, Ratchanok Intanon baru sekali berhadapan dengan pebulutangkis asal Wonogiri, Jawa Tengah tersebut.

Momen itu terjadi di Perempatfinal Piala Uber 2024 yang mempertemukan Indonesia vs Thailand. Hasilnya, Gregoria Mariska menang straight game 22-20 dan 21-18 atas Ratchanok Intanon.

Meski kalah secara rekor pertemuan dari Ratchanok Intanon, Gregoria Mariska layak berbangga. Sebab, satu-satunya kemenangan dicetak Gregoria Mariska di pertemuan terakhir keduanya.

Gregoria Mariska yang kini berusia 24 tahun, tentunya ingin memenangkan pertandingan ini. Selain demi menaikkan pamornya, juga untuk menjaga harga diri cabang olahraga bulutangkis Indonesia di pentas Olimpiade.