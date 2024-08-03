Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Game 1 Final IBL 2024: Youbel Sondakh Ungkap Rahasia Satria Muda Kalahkan Pelita Jaya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |00:15 WIB
Game 1 Final IBL 2024: Youbel Sondakh Ungkap Rahasia Satria Muda Kalahkan Pelita Jaya
Youbel Sondakh bicara kunci kemenangan Satria Muda atas Pelita Jaya di Game 1 Final IBL 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
JAKARTA – Satria Muda Jakarta berhasil mengalahkan Pelita Jaya Bakrie Jakarta dalam Game 1 Final IBL 2024 di Britama Arena, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024 malam WIB dengan skor 84-71. Sang pelatih, Youbel Sondakh, mengungkapkan pertahanan kuat menjadi kunci kemenangan timnya.

Satria Muda sempat keteteran meladeni permainan Pelita Jaya di awal pertandingan di mana mereka tertinggal 7-10 dan kemudian 15-21 di akhir kuarter pertama. Namun, setelah itu Abraham Damar Grahita dan kolega berhasil berbalik unggul 33-30 dan terus memimpin sampai babak pertama berakhir dengan keunggulan 39-38 untuk tim tuan rumah.

Satria Muda Jakarta vs Pelita Jaya

Pada kuarter ketiga, Pelita Jaya sempat memimpin lagi di angka 44-42, tetapi Satria Muda mampu membalikkan keadaan lagi menjadi unggul 53-50. Memasuki menit-menit akhir, mereka terus memperlebar keunggulan menjadi 62-57.

Satria Muda pun semakin menggila di kuarter terakhir di mana mereka sangat kukuh saat bertahan dan sangat efektif dalam menyerang. Hasilnya, mereka menjauh dengan keunggulan 74-62 sampai akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 84-71 atas Pelita Jaya.

Youbel sangat senang timnya bisa memanfaatkan keuntungan tampil di kandang sendiri untuk meraih kemenangan dalam Game 1 final IBL 2024 ini. Ia memperingatkan timnya untuk tetap menjaga motivasi pada Game 2 nanti yang akan digelar di kandang Pelita Jaya di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (3/8/2024).

“Puji Tuhan banget kami bisa ambil Game 1 di kandang, panggung yang besar buat kami, hal yang kami perlu lebih aware di pertandingan kedua karena mereka do or die, pasti bakal lebih mau (menang),” kata Youbel dalam konferensi pers pasca laga, dikutip Sabtu (3/8/2024).

“Jadi sekarang PR kami, kami harus lebih mau dari mereka atau enggak, semoga kami masih ada di level yang sama kemauannya, karena saya lihat mereka (PJ) luar biasa di defend, they pressure us, saya berharap ada hal-hal kecil yang bisa kami benerin lagi dan bikin tim lebih nyaman lagi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Youbel mengungkapkan pertahanan timnya yang sangat kuat menjadi kunci kemenangan Satria Muda pada Game 1 ini. Kata dia, hal itu dilakukan karena sadar dari segi penyerangan Pelita Jaya lebih unggul dari anak buahnya.

